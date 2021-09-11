Birleşmiş Milletler: Taliban'ın protestolara yaptığı müdahalelerde en az 4 kişi öldürüldü

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da radikal İslamcı militan gruba karşı yapılan protestolarda 4 kişinin öldürüldüğünün kayıtlara geçtiğini ifade etti.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de verdiği brifingde Taliban'ın eylemleri dağıtmak için silah, kırbaç ve cop kullandığını ifade etti.

Shamdasani, protestolara katılanların bulunması için Taliban'ın evleri zorla aradığına dair bilgiler de aldıklarını belirtti.

Taliban, bu hafta Afganistan genelinde İçişleri Bakanlığı'nın izni alınmadan eylem yapılmasını yasakladı.

Afganistan'da muhalefetin her türlüsüne yapılan baskının "çok ciddi" olduğunu ifade eden Shamdasani, gazetecilerin de sıklıkla Taliban tarafından tehdit edildiğini ifade etti. BM sözcüsü, bir gazetecinin "kafasının kesilmekle" tehdit edildiğini dile getirdi. Bu hafta protestoları haberleştiren iki gazetecinin Taliban tarafından gözaltına alınıp dövüldüğü ortaya çıkmıştı.