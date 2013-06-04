Birleşmiş Milletler: Taksim'deki gelişmeleri çok yakından izliyoruz

Birleşmiş Milletler sözcüsü Martin Nesirky, New York'taki Genel sekreterlik binasında yaptığı günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nesirsky :"Türkiye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz" diye konuştu.

Rıza Canikligil'in Hürriyet gazetesindeki haberine göre; gazetecilerin, "Genel sekreterlik, Taksim meydanında göstericilere yapılan sert müdahaleyi izliyor mu? Bunla ilgisi yorumu var mı? Ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın olaylardaki biber gazı kullanmı ve yaşananlardan sosyal medyayı sorumlu tutmasını nasıl değerlendiriyor? şeklindeki sorularına, "Genel Sekreterlik Türkiye'deki gelişmeleri çok yakından izliyor. Bu konuda bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız" diye cevapladı.