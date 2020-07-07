Birleşmiş Milletler: HTŞ, Suriye ve Rusya, İdlib'de savaş suçları işledi

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler, Suriye ve Rusya uçaklarının İdlib'de okullara, hastanelere ve pazar yerlerine hava saldırıları düzenlediğini ifade ederken, bunların savaş suçu olduğunu vurguladı.

BM, Heyet Tahrir ül-Şam'ın da bölgede savaş suçu teşkil edecek faaliyetler yürüttüğünü bildirdi.

Raporu hazırlayan BM araştırmacıları cihatçı savaşçılar tarafından yapılan saldırıları da hazırladıkları raporda kınadı.

Raporda Suriye ordusu ve destekçilerinin Rusya'nın Mart ayında Türkiye ile yaptığı ateşkesten önceki saldırılarının yüzlerce kişinin ölümüne sebep olduğu ve bir milyondan fazla kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

BM, Heyet Tahrir ül-Şam'ın (HTŞ) da "hiç bir askeri hedefi olmadan" sivil yerleşim yerlerine topçu ateşi yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Gemişte El-Nusra Cephesi, olarak da tanınan HTŞ'nin tutsaklarına işkence yaptığı ve idam ettiği de belirtildi.