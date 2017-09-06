Birleşmiş Milletler: Suriye uçağı nisanda Han Şeyhun'a sarin gazı attı

Birleşmiş Milletler, Esad'a bağlı Suriye savaş uçaklarının nisan ayında Han Şeyhun'a sarin gazı attığını açıkladı.

BM'nin raporunda 4 Nisan 2017 tarihinde Şayrat askeri hava üssünden kalkan Su-22 tipi askeri jetin Han Şeyhun'a uçtuğu ve sabah 6:45'te kasabaya dört bomba bıraktığı belirtildi. Jetin gözle rahatça tespit edilecek kadar alçaktan uçtuğu bu nedenle görgü tanıklarının uçağı gördüğü ifade edildi.



Raporda, Suriye hava sahasında uçuş yapan Rusya'nın ve uluslararası koalisyonun Su-22 tipi uçak kullanmadığı bu nedenle saldırının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

Kasabaya atılan dört bombadan üçünün oluşturduğu krater incelendiğinde bomba tipi "OFAB-100-120" olarak tespit edildi. Dördüncü bombanın ise sokağın ortasına bırakıldığı belirtildi. Ayrıca 4 Nisan tarihindeki hava durumunun da jetlerle yapılacak bir kimyasal saldırı için "ideal" olduğu ifade edildi.

33 kimyasal saldırının 7'sini Esad düzenledi

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporunda, Suriye'de savaşın başlamasından bu yana 33 defa kimyasal silah kullanıldığı ve bunlardan 7'sinin Esad rejimi tarafından geçtiğimiz mart ile temmuz ayları arasında kullanıldığı belirtildi.

"38 sivilin ölümünden ABD sorumlu"





BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 16 Mart'ta Suriye'nin Halep kentine bağlı Cine köyünde 38 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının ise ABD'nin gerçekleştirdiğini belirtti.

Han Şeyhun'da ne olmuştu?





Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in 50 kilometre güneyinde yer alan Han Şeyhun'a 4 Nisan'da savaş uçakları saldırı düzenlemişti.



Saldırı sivillerin uykuda olduğu bir saatte gerçekleştirilmişti.



Sarin gazı kullanıldığı belirtilen saldırıda 80'den fazla sivil yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitirenler arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyordu.

Esad uydurma demişti





Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad haberleri "uydurma" olarak nitelendirmişti.

Esad'ın Suriye iç savaşındaki müttefiki Rusya ise hava saldırısında isyancılara ait kimyasal silah deposunun vurulduğunu ileri sürmüştü.

Merkezi Hollanda'da bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW da Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı.