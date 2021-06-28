Birleşmiş Milletler: Siyah insanları öldüren polislerin cezasız bırakılmasına son verilmeli

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George Floyd cinayetinden sonra yapılan ve raporlanan bir ırksal adalet analizinin ardından Birleşmiş Milletler, üye ülkelerde siyah vatandaşların insan haklarını ihlal eden polislere "sıkça ceza verilmemesine" son verilmesini talep etti.

BM'nin insan hakları ofisi dünya genelinde 190 cinayeti inceledi ve siyah vatandaşları öldüren polislere nadiren ceza verildiği sonucuna vardı.

İnsan hakları ofisi 2020'nin Haziran ayında siyah insanlara karşı sistematik ırkçılık ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. Raporu hazırlayan ekibe BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet liderlik etti.

Bachelet, statükonun "savunulamaz" olduğunu söyledi ve "Sistematik ırkçılığa sistematik bir karşılık gerekir" diye devam etti. George Floyd'un ölümünün kaçınılabilir bir trajedi olduğunu vurgulayan Bachelet, yıllar süren ayrımcılığın ortadan kaldırılması için kapsamlı değişikliler gerektiğini ifade etti.

Bachelet, "Bütün üye ülkelere ırkçılık yapıldığını reddetmeyi bırakıp sorunu çözmeye başlamaya; cezasız bırakmaya son verip güven inşa etmeye; Afrika kökenli insanların sesini duymaya; eskiden olanlarla yüzleşip yanlışı düzeltmeye çağırıyorum" dedi.