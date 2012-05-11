Birleşmiş Milletler Şam'daki saldırıları kınadı

Konsey, tüm tarafları Suriye için hazırlanan barış planını 'derhal ve kapsamlı' bir şekilde uygulamaya çağırdı.

Suriyeli yetkililer, bomba yüklü araçlarla düzenlenen çifte intihar saldırısını 'yabancı destekli teröristlerin' düzenlediğini söylüyor. Bombalar, dün sabah askeri istihbarat binasının yanında patlamıştı.

Konseyin yazılı açıklamasında, "15 üyenin de saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadıkları" belirtildi.

Konsey ayrıca, tüm taraflara BM ve Arap Birliği'nin Temsilcisi Kofi Annan'ın hazırladığı altı maddeli barış planına uymaya, özellikle de 'tüm silahlı faaliyetlere son verme" çağrısında bulundu.

'BM harekete geçsin'

Suriye'nin BM Büyükelçisi, Arap ülkeleri ve diğer yabancı güçleri silahlı gruplara malzeme sağlamak ve destek vermekle suçladı. Büyükelçi, BM'den bu tür faaliyetlerin durdurulması için harekete geçilmesini de talep etti.

BM Gözlemcileri, BM-Arap Ligi barış planı çerçevesinde geçen aydan itibaren Suriye'ye gitmeye başlamışlardı. Şu anda ülke genelinde 70 kadar gözlemci bulunuyor ancak gözlemcilerin varlığı şiddeti durdurmaya yaramadı.

Çarşamba günü, Hama ve İdlib'in kuzey tarafı da dâhil olmak üzere ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandığı bildirildi.

BM, 2001 yılı Mart ayında rejim karşıtı gösterilerin başlamasından bu yana yaklaşık 9,000 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Suriye hükümetinin Şubat ayında verdiği rakamlara göre ise, 2,493 sivil ve 1,345 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 3,838 kişi hayatını kaybetti.

(BBC Türkçü)