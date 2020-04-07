Birleşmiş Milletler: Şam ve müttefikleri 'büyük ihtimalle' kuzeybatıda okulları ve hastaneleri hedef aldı

T24 Dış haberler

Birleşmiş Milletler, yaptığı bir araştırma sonucunda Suriye hükûmeti ile müttefiklerinin "büyük ihtimalle" ülkenin kuzeybatısındaki üç sağlık tesisine, bir okula ve sığınmacı çocukların kaldığı bir merkeze saldırdığı sonucuna vardı.

Reuters'ın aktardığına göre aynı incelemede Halep'teki Filistin sığınmacı kampına yapılan saldırının da muhalif gruplar veya Heyet Tahrir el-Şam tarafından gerçekleştirilmiş olmasının "olası" olduğu belirtildi.

Suriye ordusu ve Rus destekçileri geçen sene kuzeybatı Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'e bir harekât başlattı ve sivillerin hedef alınmadığını iddia etti.

Suriye ile Rusya Birleşmiş Milletler misyonlarından konu ile ilgili açıklama yapılması istendi. Ancak iki taraftan da henüz bir yanıt gelmedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun özetini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine gönderdi.

Guterres, konseye gönderdiği mektupta, "Suriye'nin kuzeybatısında sivillere ve insani alanlara yapılan salıdırlar bize tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması ve saygı duymasının önemini hatırlattı" dedi ve ekledi; "Çeşitli raporlara göre taraflar bunu başaramadı".

Gutterres, araştırmayı yapan kurulun Suriye'ye gidemediğini, çünkü Şam'ın kendilerine vize vermediğini ifade etti.

Araştırmadaki saldırıların nisan, mayıs ve temmuz aylarında gerçekleştiği belirtildi.