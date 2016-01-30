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Birleşmiş Milletler, PYD'ye "Cenevre müzakerelerinin ikinci etabında olacaksınız" sözü mü verdi?

"ABD ve Rusya da bu süreçte PYD'yi masada istemiyor"

30 Ocak 2016 09:24

Suriye'nin geleceğinin masaya yatırıldığı Cenevre müzakerelerine davet edilmeyen PYD'nin Eş Bakanı Salih Müslim'in, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel ekibiyle gizlice görüştükleri iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre, iddiaya konu olan görüşmede PYD'ye "Cenevretoplantılarının ikinci etabında olacaksınız" sözü verildiği ileri sürüldü.

İsviçre'deki gizli görüşmeye Müslim'in yanısıra Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanları Heysem Menna, İlham Ehmed ve Suriyeli eski bakan ve muhalif liderlerden Kadri Cemil'in de katıldıği iddia edildi.

İddiaya göre görüşmede; heyet garanti istedi ancak sözlü teminat alabildi. Heyet bu görüşmede Türkiye'nin kendilerinin davetine nasıl engel olabildiğini sordu ve ''Türkiye bu kadar güçlü bir ülke mi?'' dedi. Heyetin bu sorusuna Mistura'nın ekibinin sadece Türkiye'nin değil, ABD ve Rusya'nın da bu süreçte PYD'yi masada istemediğini söylediği öne sürüldü.

Görüşmeye katılan isimlerden Suriye Demokratik Meclisinin eş başkanı Heysem Menna'ya toplantı için şahsi davetiye gitmiş ancak Menna, Kürtler olmadan toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

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