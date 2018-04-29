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BBC Türkçe

Birleşmiş Milletler: Myanmar'da etnik temizlik yaşanıyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı 'tam bir etnik temizlik örneği yaşandığını' söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM) , Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı 'tam bir etnik temizlik örneği yaşandığını' söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Cenevre'de yaptığı konuşmada Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarını ise 'vahşi ve ölçüsüz' olarak tanımladı.

270 bin Arakanlı Müslüman'ın evlerini terk ederek Bangladeş'e kaçtığını söyleyen el Hüseyin, "Bu sayıdan daha fazlası ise sınırda mahsur kalmış durumda" dedi.

El Hüseyin, "Myanmar hükümetini uyguladığı acımasız askeri operasyonları durdurmaya çağırıyorum. Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan katı ayrımcılık sonlandırılmalı" diye konuştu.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) Pazar günü Arakan eyaletindeki insani kriz nedeniyle bir aylık tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıklamış, ancak Myanmar hükümeti, bu ateşkesi reddetmişti.

Myanmar'da ağırlıklı olarak Arakan eyaletindeki yaşayan Müslüman azınlık Rohingyalar, "yasa dışı göçmen" statüsünde kabul ediliyor ve bu nedenle de vatandaşlık dahil temel haklara sahip değiller.

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