Birleşmiş Milletler 'küresel ateşkes' çağrısı yaptı, Libya'da çatışmalar yoğunlaştı!

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Libya'da tarafların Birleşmiş Milletlerin Koronavirüs salgını sebebiyle "küresel ateşkes" çağrısına uymadığı ve ülkede çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Türkiye ve Birleşmiş Milletleri'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, kuzeybatıdaki bir grup köyün kontrolünü eline aldığını iddia etti.

Hafter'a bağlı güçlerin sözcüsü, Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin kendilerinin kontrolündeki bir havalimanını kontrol altına almak için operasyon düzenlediğini ancak başarısız olduğunu açıkladı. Bu durumun Trablus hükûmetini daha da kırılganlaştıracağı ve Türkiye'ye tabiiyetini arttıracağı değerlendirmesinde bulunuldu.

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The Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour'un haberine göre 2014'ten bu yana savaşan iki taraf geçen hafta sonu bir geçici ateşkes üzerinde anlaştı, ancak 24 saat içerisinde çatışmalar şiddetli bir şekilde devam etti.

Başkent Trablus, bu hafta, geçen Nisan ayından beri uğradığı en kötü hava saldırılarını yaşadı.

Habere göre Türkiye, Hafter güçlerinin saldırılarını bozabilmek için Libya Ulusal Ordusu kontrolündeki bölgelerin daha derinine insansız hava araçları sokmaya başladı.