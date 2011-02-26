Birleşmiş Milletler Kaddafi'ye yaptırımı görüşüyor

T24 - BM Güvenlik Konseyi Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi rejimine yönelik yaptırım seçeneklerini değerlendirmek üzere toplandı. ABD Kaddafi'ye yönelik yaptırım kararı alırken BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi ile Libya'daki durumu telefonda görüştü. Tüm bu gelişmeler devam ederken Libya'da ise sular durulmuyor. Kaddafi son kalesi Trablus'u kurtarmak için gerekirse halka silah depolarını açacağını söyleyerek savaşın sinyallerini verdi.



ABD Başkanı Barack Obama Mummar Kaddafi ve yakınlarının mal varlığını donduran ve bu kişilere ilişkin mali işlemleri askıya alan kararı imzaladı. Hemen ardından BM devreye girdi ve İngiltere, Fransa, ABD ve geçici üye Almanya tarafından hazırlanan silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlığını dondurma gibi yaptırım taslağını görüşüyor.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Libya'ya yönelik planlanan yaptırım paketi konusunda acele edilmesi çağrısında bulunmasının ardından harekete geçen Konsey, Kaddafi'ye karşı yaptırım seçenekleri üzerine toplandı.



Görüşme öncesinde gündeme gelen bir karar taslağında, Libya yönetiminin muhalif ayaklanmayı bastırma tarzına misilleme olarak, silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlığını dondurma çağrısı yapıldı.



Konsey'in daimi üyeleri İngiltere, Fransa, ABD ve geçici üye Almanya tarafından hazırlanan bu karar taslağı Konsey üyelerine dağıtıldı.



Bir öneri de Libya lideri Kaddafi'nin insanlığa karşı suçlardan Uluslararası Mahkeme'de yargılanması.



Konseyin dönem başkanı Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maria Luiza Ribeiro Viotti, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırım içeren bir karar tasarısının belki gün içinde kabul edilebileceğini söyledi.



Libya'da son dönemde sivil halka karşı girişilen şiddetin ve saldırıların derhal sona ermesi istenen tasarıda, bu saldırıların insanlık suçu olabileceği belirtilerek bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturma açması da isteniyor.



Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud gazetecilere yaptığı açıklamada, Konsey üyeleri arasında, Kaddafi rejimine karşı seyahat yasağı uygulanması, banka hesaplarının dondurulması ve silah ambargosu getirilmesine yönelik yaptırımlar konusunda genel bir mutabakat olduğunu, bugün yaptırım içeren tasarının geç saatlerde de olsa oylamaya sunulabileceğini söyledi. Ancak BM kulislerinde Rusya ve Çin'in yaptırımlara yönelik tutumlarının henüz çok net olmadığı da konuşuluyor. Konsey'in karar tasarısı taslağı üzerinde mutabık kalarak bugün resmen oylamaya geçip geçmeyeceği ise bu toplantının ardından netlik kazanacak.





ABD yaptırım kararı aldı



ABD Başkanı Barack Obama Mummar Kaddafi ve yakınlarının mal varlığını donduran ve bu kişilere ilişkin mali işlemleri askıya alan kararı imzaladı.



Obama, Libya'daki karışıklığın, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü tehdit oluşturduğunu söyledi.



ABD Başkanı Kaddafi yönetimini hedef alan tek taraflı yaptırımların amacının Libya halkına ait varlıkları korumak olduğunu belirtti.



Başkan Obama, Kaddafi hükümetinin uluslararası normlar ve ortak kuralları ihlal ettiğini ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini de kaydetti.



Obama'nın imzaladığı yaptırımlar çerçevesinde, Kaddafi ve 4 çocuğunun ABD'deki mal varlıkları donduruluyor.



Hazine Bakanlığı, Muammer Kaddafi, 3 oğlu ve kızına yönelik yaptırımların Libya hükümetine de uygulanacağını bildirdi.





Kaddafi direneceğini söylüyor



Libya'nın başkenti Trablus'un dünkü cuma namazı sonrasında çıkan çatışmalar ve gece boyunca duyulan silah sesleri ardından sakin olduğu bildiriliyor.



Libyalı bir gazeteci BBC'ye, kent merkezinin Kaddafi yanlılarının kontrolünde olduğunu ve dükkanların alışverişe açıldığını söyledi.



Kaddafi yönetiminin kontrolü dışına çıkan ülkenin doğu kesiminde de hayatın normal akışına dönmekte olduğu söyleniyor.





BM: En az bin ölü



Birleşmiş Milletler'e göre ülkedeki ayaklanmanın on günlük bilançosu en az bin ölü.



Dün başkent Trablus'ta cuma namazından sonra Kaddafi'nin devrilmesi çağrısını yapan kalabalıklar sokaklara döküldü.



Güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı.



Cuma günü aynı zamanda Libya devlet televizyonu Albay Muammer Kaddafi'yi Trablus'ta Yeşil Meydan'da büyük bir kalabalığa seslenirken gösterdi.



Libya'da 42 yıldır iktidarda olan Muammer Kaddafi yaptığı konuşmada kendisinin ve hükümetinin ayaklanmaya karşı direneceği mesajını verdi.



Eski sömürgeci güç İtalya'ya karşı savaşı hatırlatan ve ''Bu halk İtalya'yı dize getirmiştir,'' diyen Kaddafi, kendisinin de halkın bir parçası olduğunu ve ayaklananları yenilgiye uğratacaklarını söyledi.



Meydandaki yandaşları Kaddafi yönetiminin simgesi yeşil bayraklardan sallarken, Libya lideri kalabalığa ''Onursuz, yeşil bayraksız bir hayatın hiçbir değeri yoktur. Dans edin, şarkı söyleyin, ve kendinizi hazırlayın'' seslendi.





Ban Ki-mun, Kral Abdullah ve Berlusconi telefonda



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi ile Libya'daki durumu telefonda görüştü.



BM Sözcülüğünden verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Libya'daki durumla ilgili olarak bölge ve dünya liderleriyle görüşmelerine devam edecek ve onlardan, Libya'daki şiddeti durdurmak için hızlı ve somut bir adım atılması yönündeki çabalara destek vermelerini isteyecek.



Ban'ın Kral Abdullah'a, BM'nin Libya'daki şiddeti durdurmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için BM'nin yürüttüğü çabalar hakkında bilgi verdiği ve bu kapsamda Suudi Arabistan'ın bölgedeki önemli dini ve siyasi rolünün altını çizdiği bildirildi.



Genel Sekreterin Berlusconi ile görüşmesinde ise ikilinin Libya'daki krizi yenmede olası seçenekleri görüştükleri ve bu kapsamda Genel Sekreterin Berlusconi'den Libya'daki rejime karşı kararlı bir adım atılması için İtalya'nın desteğinin devamını istediği öğrenildi.









