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Dünya

Birleşmiş Milletler: IŞİD, Irak'ta 3 bin kişiyi esir aldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 12 kişinin öldürüldüğünü açıkladı

05 Ağustos 2016 22:11

IŞİD, Irak'ta 3 bin kişiyi esir aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre en az 12 kişi de öldürüldü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) IŞİD milislerinin Irak’ta 3 bin kişiyi esir aldığını ve 12 kişiyi de öldürdüğünü duyurdu.

UNCHR Cenevre’de yaptığı açıklamada, bölgedeki kaynaklara dayandırılarak, IŞİD’in bu kişileri perşembe günü Hawiya’nın köylerinden Kerkük’e kaçtıkları sırada esir aldığı belirtildi.

Öncesinde Irak’taki insan hakları izleme masasından da 100 – 200 IŞİD’linin yaklaşık bin 900 kişiyi esir aldığı, bu insanları canlı kalkan olarak kullanıp birçoklarını da öldürdüğü haber verilmişti. Yapılan açıklamada en az altısının yakılarak öldürüldüğü duyurulmuştu.
 

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