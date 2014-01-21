Birleşmiş Milletler: İran Cenevre'de olmayacak

BM Genel Sekreteri Ban ki mun, Cenevre-2 Konferansı'nın İran'ın katılımı olmadan gerçekleştirilmesine karar verdi.

22 Ocak'ta düzenlenecek konferansa İran’ın katılmayacağı açıklaması, Birleşmiş Milletler Sözcüsü BM Genel Sekreter Sözcüsü Martin Nesirky’den geldi. Nesirky, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın çözüm sürecine katkısı olabilecek tüm tarafların Montrö'deki uluslararası toplantıda olmasını istediğini ve bu amaçla İran'ı da davet ettiğini hatırlattı.

Yapılan telefon görüşmelerinde üst düzey İranlı yetkililerin, Genel Sekreter Ban'ı Cenevre-2 Konferansı'nın Cenevre-1'de kabul edilen şartlar temelinde olmasını destekledikleri konusunda ikna ettiklerini anlatan Nesirky, şunları söyledi:

"Genel Sekreter Ban, İran'dan bugün kamuoyuna yapılan açıklama ile kendisine verilen sözlerin çelişmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kendisi İran'ı Cenevre Bildirisi konusunda oluşan uluslararası konsensüse katılmaya çağırıyor. Ancak İran'ın Cenevre Bildirisinin desteklenmesine ilişkin uluslararası konsensüsün dışında kalmayı seçmesi nedeniyle Genel Sekreter Ban, Montrö'de gerçekleşecek bir günlük toplantının İran'ın katılımı olmadan yapılmasına karar verdi"

Genel Sekreter Ban Ki-mun, dün geç saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Suriye'de geçiş hükümeti dahil Cenevre-1'deki şartları desteklediğine kendisini ikna ettikleri için İran'a davetiye gönderdiğini açıklamıştı.

Ban Ki-mun'un İran'ı konferansa davet etmesi Suriyeli muhalifler ve ABD'nin büyük tepkisini çekmişti. Suudi Arabistan ise İran'ın yer alacağı bir konferansa katılmayacağını açıklamıştı.

Muhalifler katılıyor

Öte yandan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Cenevre-2 Konferansı'na katılacağını açıkladı.

SMDK basın ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, katılım şartlarını yerine getirmeyen İran'ın konferansa davet edilmesi kararını geri almasını memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, SMDK'nın, siyasi geçiş sürecinin sağlanması, ordu, emniyet ve istihbarat birimlerinin de kapsayan ve Devlet Başkanı Beşşar Esed ile yardımcıları başta olmak üzere, rejim saflarında yer alan eli kana bulaşmış kişilerin yer almadığı, tam yetkili geçiş hükümetinin kurulması hedefinin gerçekleşmesi amacıyla konferansa katılacağı kaydedildi.

SMDK dün, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İran'ı Cenevre-2 Konferansı'na davet etmesi nedeniyle konferansa katılım kararını askıya aldığını bildirmiş, "İran'ın milislerini ülkeden çekmemesi ve Cenevre-1 Konferansı'ndan çıkan sonuçları kabul etmemesi" halinde, BM'ye, İran'a gönderdiği davetiyeyi geri çekmesi için saat 21.00'e kadar süre verdiklerini belirtmişti.