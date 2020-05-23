Birleşmiş Milletler: Irak'taki protestolar sırasında düzinelerce kişi kaçırıldı ve işkence gördü

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Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Irak'ta geçen sene başlayan ve 5 ay süren hükûmet karşıtı protestolarda düzinelerce kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Raporda kaçırılan kişilerden birçoğunun işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yayınlanan verilere göre 1 Ekim 2019 ile 21 Mart 2020 arasında 123 kişi kaçırıldı. Bu 123 kişiden 25'inin durumunun hâlâ bilinmediği ifade edildi.

Rapor için yapılan araştırma sırasında BM'nin konuştuğu daha önce kaçırılan ve serbest bırakılan kişilerden 28'i, "silahlı milis gruplar tarafından alıkonulduklarını düşündüklerini" dile getirdi. BM'ye konuşan tüm kişiler maskeli insanlar tarafından bir arabaya bindirildiklerini söyledi.

Özellikle erkekler, alıkonuldukları günlerde dövüldüklerini, vücutlarına elektrik verildiğini ve soğuk su tutulduğunu, kol veya bacaklarından tavana asıldıklarını ifade etti. Kaçırılanların birçoğu kendilerine tehditlerde bulunulduğunu ve küçük düşürüldüklerini bildirdi.

Irak'ta protestocular geçen Ekim ayında daha fazla iş ve daha iyi kamu hizmetlerinin sağlanması ve yolsuzluğun sonra erdirilmesini gibi taleplerle sokağa çıkmış, aylarca süren eylemlere sert müdahaleler yapılmıştı.

Yapılan orantısız müdahaleler sonucunda yüzlerce protestocu hayatını kaybetti.