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Dünya

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yarın Mescid-i Aksa çevresindeki gerginliği görüşecek

10 Mayıs 2021 00:30

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yarın Mescid-i Aksa çevresindeki gerginliği görüşecek. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da tırmanan gerginliği ele almak üzere pazartesi günü toplanacak.

Diplomatlar, toplantının 15 üyeli konseyin üçte ikisi tarafından talep edildiğini belirtirken, talepte bulunan ülkelerin Tunus, İrlanda, Çin, Estonya, Fransa, Norveç, Nijer, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler olduğu belirtildi.

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