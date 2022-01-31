Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna krizi için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün, Moskova’nın Ukrayna sınırına asker yığmasına ilişkin gerilim üzerine görüşecek.

Ukrayna’nın doğusunda Batı ve Rusya üzerine gerilim artarken Washington yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bu konuların görüşülmesi için toplanma talebi götürmüştü.

BMGK, bugün Ukrayna krizi gündemiyle ilk kez toplanacak.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya sert baskı yapma sözü verdi.

Thomas Greenfield, 28 Ocak’ta, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine" BMGK'yı 31 Ocak'ta toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.