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Dünya

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Moskova'nın talebiyle toplanıyor

11 Mart 2022 08:50

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiaları üzerine konuşmak üzere Moskova'nın talebiyle cuma günü acil toplanacak. 

Toplantının TSİ 19.00'da başlaması planlanıyor. 

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılar düzenleyen Rusya, perşembe günü ABD'nin Kiev'in biyolojik silahlar geliştirmesi için fon sağladığını iddia etti.

Washington ve Kiev iddiaları reddetti. ABD, bu açıklamaların Rusya'nın Ukrayna'da biyolojik silah kullanıp suçu Ukrayna'ya yıkmaya çalışabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Rusya'nın Suriye'de biyolojik silahlar kullandığı iddia edilmişti.

 

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