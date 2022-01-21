Birleşmiş Milletler'e Aysel Tuğluk için 'acil müdahale' çağrısı

2016’dan beri cezaevinde bulunan ve hafıza kaybı yaşadığı belirtilen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesi için Birleşmiş Milletler'e mektup gönderildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Türkiye ve dünyadan 43 baro, hukuk ve insan hakları örgütü cezaevinde hafıza kaybı yaşadığı açıklanan Aysel Tuğluk’un sağlık durumuna dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) çalışma grupları ve raportörlerine “acil müdahale” istemli mektup gönderdi.

20 Ocak 2022 tarihli mektup, BM İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Özel Raportörü, Hakimlerin ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü, İnsan Hakları Savunucularının Durumu Özel Raportörü, Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Fiziksel ve Zihinsel Sağlık Konusunda Özel Raportör ve Azınlık Hakları Özel Raportörü’ne gönderildi.

Türkiye’deki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin durumlarıyla ilgili bilgi içeren mektupta özel olarak ciddi hastalığına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen eski milletvekili Aysel Tuğluk’un durumuna dikkat çekildi. Mektupta Tuğluk’un sağlık durumunun demans tanısı konulmasından sonra hızla kötüleştiğine dikkat çekildi, “Aysel Tuğluk’un bu ciddi sağlık sorunlarına rağmen mevcut hapishane koşullarında ve Covid-19 salgını sırasında hapishanede tutulmaya devam edilmesi yetkili makamların iç hukuka ve uluslararası standartlara uygun davranmadığını göstermektedir” denildi.

BM çalışma grupları ve raportörlerden Tuğluk’a karşı sürdürülen hak ihlallerine acil müdahalede bulunulması istenen mektupta, “Çok ciddi hastalığına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Aysel Tuğluk’un ve benzer durumdaki diğer tutuklu ve hükümlülerin derhal salıverilmesi, tutuklu ve hükümlülerin sağlığa erişim haklarıyla ilgili endişelerin dile getirilmesi, yeterli sayıda tıbbi görevlinin işlerini müdahalelere maruz kalmadan özgürce yürütebilmesinin sağlanması, Türk Hükümeti’nin cezaevlerine ziyaret ve denetim için bu konuda uzman insan hakları örgütlerine ve hükümet dışı örgütlere izin vermesinin sağlanması” çağrısı yapıldı.