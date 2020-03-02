Birleşmiş Milletler'den 'Suriye'de savaş suçu' raporu

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Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda Suriye'de Rus hava saldırılarının sivilleri öldürdüğü, Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerin de "Kürt bölgelerinde cinayet işleyip, yağma yaptığı" tespitine yer verildi. Birleşmiş Milletler araştırmacıları, bunların Ankara ve Moskova tarafından işlenmiş savaş suçları sayılabileceğini öne sürdü.

Bir Birleşmiş Milletler komisyonu tarafından hazırlanan ve son 8 ayı kapsayan raporda Rusya'nın kalabalık bir pazarı ve yerinden olmuş insanların kaldığı bir kampı havadan hedef aldığı belirtildi. Raporda, "İki olayda da Rus Hava Kuvvetleri direkt olarak bir askeri hedefe saldırmadı. Bu bir savaş suçu olan 'rastgele sivil bölgelere saldırma' ile eş değer" ifadeleri yer aldı.

Raporda Suriye'de Türkiye'yle iş birliği içindeki muhalif kuvvetlere de yer verildi. BM araştırmacıları bu kuvvetlerin SDG kontrolündeki bölgelerde suç işlediğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre raporda muhaliflerin Türkiye ordusunun kontrolünde olduğu, bu yüzden kumandanlarının "savaş suçlarından sorumlu tutulabileceği belirtildi.

Raporda, Türkiye'ye geçen sene Resulayn'da 11 sivilin ölümüne sebep olan hava saldırısını inceleme çağrısında da bulunuldu.