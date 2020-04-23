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Dünya

Birleşmiş Milletler'den Ramazan mesajı

23 Nisan 2020 08:29

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.'' mesajını paylaştı.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla, Müslüman toplumuna mesaj gönderdi.

''Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.'' ifadesini kullanan Guterres, ''Bu, elbette çok farklı bir Ramazan olacak. Birçok toplu faaliyet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlerden doğal olarak etkilenecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Birçok insanın da Ramazan ayına savaşların gölgesinde girdiğine dikkati çeken Guterres, Kur-an'daki barış ayetlerini hatırlatarak, küresel ateşkes çağrısında bulundu ve "savaşın, insanlığın ortak düşmanı virüse karşı verilmesi gerektiğini" ifade etti. 

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