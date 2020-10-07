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Dünya

Birleşmiş Milletler'den 'kapalı Maraş' çağrısı: Adada gerginliği tırmandırmayın, tek taraflı eylemlerden kaçının

07 Ekim 2020 07:15

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararından endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini söyledi. 

Genel Sekreter Antonio Guterres'in söz konusu karardan endişe duyduğunu belirten Dujarric, "Adada gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısında bulundu.

Tüm tarafları görüş ayrılıklarının çözümü içi diyalog kurmaya çağıran Dujarric, BM'nin tarafları bir araya getirme konusunda hazır olduğunu yineledi.

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