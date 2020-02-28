Birleşmiş Milletler'den İdlib açıklaması: Sivillere yönelik riskler her geçen saat artıyor

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten açıklama geldi. Guterres'in yaptığı açıklamada "Derhal harekete geçilmediği takdirde sivillere yönelik oluşan risklerin her geçen saat artacağı" vurgulandı.

Guterres, sözcüsü aracılığıyla İdlib'de tırmanan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Guterres, gelişmelerin 'ciddi kaygı yarattığını' söyledi.

Sözcü Stephane Dujarric’in paylaştığı açıklama şöyle:

“Genel Sekreter Suriye’nin kuzeybatısında onlarca Türk askerinin hava saldırısında hayatını kaybettiği haberlerini ciddi endişeyle takip ediyor. Genel Sekreter, derhal ateşkes sağlanması çağrısını yineliyor ve özellikle tırmanan askeri faaliyetler nedeniyle sivillere yönelik oluşan risklerden kaygı duyduğunu ifade ediyor. Derhal harekete geçilmediği sürece, bu risk her geçen saat artıyor.”

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