Birleşmiş Milletler'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tovuz sınır bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından taraflara "gerginliği tırmandırmama" çağrısında bulundu.

Guterres açıklamasında, “Ağır silahlar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca ölümle sonuçlanan saldırılarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyorum. Saldırılara derhal son verilmeli. İlgili tüm tarafları gerginliği tırmandırmamaya ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Guterres'in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları'na da "tehlikeli durumun ele alınması ve uzun süredir devam eden Dağlık Karabağ sorununa barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm aranması” çağrısında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar günü Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerini topçu ateşiyle vurduğu belirtildi. Bakü, saldırıya karşılık verildiğini ifade etti. Bakü, topçu ateşi sonucunda iki askerinin hayatını kaybederken beşinin de yaralandığını ifade etti.