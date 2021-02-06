Birleşmiş Milletler: Covid-19 önlemleri kaldırıldıktan sonra radikal İslamcı teröristler birçok saldırı düzenleyebilir

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler, radikal İslamcı terör örgütlerinin dünyanın farklı noktalarında Koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasıyla daha önceden planladığı birçok saldırı gerçekleştireceğini belirtti.

Hazırlanan bir rapora göre farklı ülkelerdeki IŞİD üyelerinden elde edilen istihbarata göre "IŞİD, artık haber bültenlerinde yer almamaya son vermek istiyor". Terör örgütünün bu sebeple bir dizi saldırı planladığı, hatta üyelerine saldırıya hazırlanmak için daha çok zamana sahip olmaları için sosyal medyayı daha az kullanmalarını söyledikleri belirtildi. Ekim ayında IŞİD Sözcüsü, destekçilerine, "Sosyal medyada daha az, yüksek güvenlikli hapishaneleri hedef alarak daha çok zaman geçirin" demişti.

BM'ye göre IŞİD'in Avrupa gibi "mevcut olarak çatışmaların olmadığı" bölgeleri hedef alması düşük ihtimalli görülüyor, ancak örgütün uzun süre varlık gösterdiği bölgelerde yerel hükûmetleri baltalayabileceği belirtildi. Raporda pandeminin bu hükûmetlerin elini zayıflattığı belirtildi.

Öte yandan raporda radikal İslamcı grupların varlığını sürdürmeye devam etse de çok sayıda kayıp yaşadığı ifade edildi. El Kaide, çok sayıda liderini kaybetti, IŞİD'in ise yakın zamanda Suriye ve Irak'ta toprak ele geçirebilmesi beklenmiyor.