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Dünya

Birleşmiş Milletler binasında 16 kilo kokain

Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde 16 kilogram kokain ele geçirildi.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde 16 kilogram kokain ele geçirildi.
 

Polis, uyuşturucunun üzerinde BM'nin ambleminin kötü bir kopyasının yapıştırıldığı bir çantayla örgütün posta dağıtım departmanına ulaştığı bildirildi.



Meksika'dan gönderilmiş


Sözcü Paul Browne, çantanın yanlışlıkla BM'ye ulaştığı belirtirken, Meksika'dan gönderilen çantanın üzerinde alıcı ya da adresin bulunmadığını kaydetti.


Beyaz çantanın güvenlik taramasından geçirilirken kuşku uyandırdığı, özellikle amblemin dikkat çektiği bildirildi.


BM'nin güvenlik konularından sorumlu genel sekreter yardımcısı Gregory Starr gazetecilere uyuşturucunun yaprakları sökülmüş not defterinin içine yerleştirildiğini söyledi. Starr, ''Benim naçizane fikrim, uyuşturucu kaçakçılarının ABD'ye bir şeyler sevketmeye çalışırken, planlarının yanlış gittiği yönünde'' dedi.


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