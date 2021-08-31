Birleşmiş Milletler'den Lübnan Ordusu için ilk kez gıda ve yakıt desteği talebi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2006’dan beri ülkede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden (UNIFIL) Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne ilk kez gıda, yakıt, ilaç ve lojistik destek verilmesini talep etti.

Güvenlik Konseyi ayrıca daha fazla uluslararası destek verilmesini şiddetle tavsiye ederken Güney Lübnan'da ülkenin ordusuna ait birlikler konuşlandırılmalı vurgusu yapıldı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü 46 ülkeden 10 bin asker oluşturuyor. Barış Gücü, Lübnan ve İsrail arasındaki savaşın tekrar başlamasını engellemek amacıyla bölgede bulunuyor.

Ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da tansiyon yüksek

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da orduya Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez silah dışında yardım yapılmasını talep edildi. Ülkede son 18 aydır büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Elektrik kesintileri sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede akaryakıt bulmak da neredeyse imkansız. Ülke genelindeki uzun benzin kuyruklarında zaman zaman gerilim yükseliyor ve silahlı kavgalara dönüşen olaylar da yaşanıyor.