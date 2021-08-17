Birleşmiş Milletler: Afganistan'a geri göndermeler geçici olarak dursun

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ülkedeki siyasi durum belli olana kadar sığınma talepleri reddedilen kişiler de dahil olmak üzere geri göndermelerin durdurulmasını talep etti.

UNHCR, özellikle kadınlar ve kız çocukları, yabancı güçlere ve STK'lara çalışmış vatandaşlar ve eski hükümetin mensuplarının Afganistan'a geri gönderilmeleri durumunda insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalacaklarından endişeli olduklarını belirtti.

Yapılan açıklamada hükümetlere ülkelerine kaçan sığınmacılara, ülkede kalma izni verilmesi talep edildi.

UNHCR, Afganistan'daki siyasi durum belli olana geri göndermelere moratoryum uygulanmasını talep etti.