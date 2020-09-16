Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan Doğu Akdeniz için diyalog vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Doğu Akdeniz'deki krize barışçıl bir çözüm bulunması için Türkiye ve Yunanistan'ın diyalog içinde olması gerektiğini ifade etti.

Bozkır, BM Genel Kurulu'nda yapılan törenle görevini devraldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta başlayacak BM zirvesi ve gündemi değerlendirdi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bozkır, ''BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM'nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasi ile barışçıl yollarla çözülmeli. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik ve güçlü kültürel ve ekonomik bağları var. Benim tercihim tabii ki dünyada ve bölgede barış ve istikrar görmek.'' değerlendirmesinde bulundu.