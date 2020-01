Birleşmiş Milletler 72'nci Genel Kurul Toplantıları için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Nafiz Albayrak / New York, 19 Eylül (DHA) - Amerikan gizli servisi, FBI ve New York polisi ile öteki birimlerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı BM Genel Merkezi ve çevresindeki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilirken, Manhattan\'ın 1\'nci Caddesi boyunca, 42 ve 47\'nci sokaklar arası araç trafiğine kapatıldı.

Sokak başlarını otomatik silahlı görevlilerin tuttuğu güvenlik önlemleri kapsamında, 42\'nci ve 47\'nci sokaklar arası ile 1 ve 2\'nci cadde arasında, yalnızca delegasyon ve BM çalışanları ile basın görevlilerinin geçişine izin veriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın BM Genel Kurulu\'nda yapacağı konuşma öncesinde, New York\'ta alınan güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi\'ne çıkışı olan sokaklarda, çelik yelekli, otomatik silahlı polis ve FBI ajanları görev yaparken, bazı sokakların girişi kum yüklü kamyonlar ve iş makineleri ile trafiğe kapatıldı.

BM\'nin yanında akan Doğu Yakası Irmağı üzerinde botlu polisler devriye gezerken, polis holikopterleri de havadan güvenlik önlemlerine katıldı.

Türkiye\'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın temsil ettiği BM 72\'inci Genel Kurul Toplantıları\'na dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda devlet ya da hükümet başkanı katılıyor.