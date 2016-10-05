Birleşmiş Milletler: 69 milyon öğretmene ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler'in (BM) eğitim ve kültür organizasyonu UNESCO, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde küresel çaptaki öğretmen açığına dikkat çekti. UNESCO tarafından Almanya’nın Bonn kentinde yapılan açıklamaya göre 2030 yılına kadar küresel çapta ilk ve orta dereceli okullarda yaklaşık 69 milyon öğretmene ihtiyaç duyulacak.

UNESCO emeklilik, ek öğretmen ihtiyacı ve artan mülteci çocukların sayısı nedeniyle gelecek 14 yıl içerisinde ilkokullarda yaklaşık 24 milyon 400 bin, orta dereceli okullarda ise 44 milyon 400 bin yeni öğretmene ihtiyaç olacağını açıkladı.

UNESCO'nun verilerine göre en büyük öğretmen açığı Sahra Altı Afrika ülkelerinde. Bu bölgede 2030 yılına kadar ilk ve orta dereceli okullarda yaklaşık 17 milyon öğretmene ihtiyaç olacak.

Öğretmen açığının en büyük olduğu ikinci bölgeyi ise Güney Asya ülkeleri oluşturuyor. Bu ülkelerdeki çocukların yüzde 65’i ilkokuldan sonra da eğitim ve öğretime devam ettiği için özellikle orta dereceli okullarda büyük oranda vasıflı öğretmen ihtiyacı söz konusu.

Suriye ve Irak'taki durum

UNESCO, birçok kriz ülkesinde de devam eden çatışmaların eğitim ve öğretimin engellenmesine yol açtığına dikkat çekti. Suriye ve Irak’ta savaş ve terör örgütü IŞİD nedeniyle eğitim sisteminin büyük bir kısmının tahrip edildiğine dikkat çeken UNESCO, bu ülkelere komşu ülkelerdeki eğitim sisteminin de sığınmacı çocuklarının sayısının fazlalığı nedeniyle zor bir durumda olduğuna vurgu yaptı.

“Eğitim bir insan hakkıdır” diyen Alman UNESCO Komisyonu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Walter Hirche, eğitimin bireysel ve toplumsal gelişiminin, sürdürülebilir bir kalkınmanın ön koşulu olduğuna dikkat çekti.

BM’nin 2030 yılı eğitim hedefini, tüm insanlara adil ve kaliteli eğitim imkânı sağlamak oluşturuyor. UNESCO 1994 yılında 5 Ekim’i Dünya Öğretmenler Günü ilan etmişti.

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