Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı: AVM'ler kira alabilmek için resmî kapama kararı almıyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel en az 200 AVM'nin, kilitli mağazalardan kira ve genel gider alabilmek için resmi kapama kararını açıklamadığını belirtti. Öncel "Biz Türkiye’deki 436 AVM’yi yönetenlerin tamamından ‘10 Mart 2020’den itibaren salgın tehdidi geçene kadar kira ve genel gider almayacağız’ şeklinde bir açıklama yapmalarını ve perakendecileri rahatlatmalarını bekliyoruz” dedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Öncel, yeni tip Koronavirüs salgını tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmelerini, ayrıca bankalardan da çek borçluları için kredi kolaylığı istediklerini bildirdi.

BMD'den yapılan yazılı açıklamaya göre küresel bir sorun olan koronavirüs salgınının ülke ekonomisine ve ticarete vereceği hasarı asgariye indirmek için tüm kesimlerin fedakârlık yapması gerektiğinin altını çizen Sinan Öncel, şunları söyledi:

“BMD üyesi 384 markanın büyük bölümü, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak AVM ve caddelerdeki mağazalarını kapattılar. Bir başka ifade ile markalarımız için fiilen ticaret ve nakit akışı durdu. Oysa ay başında personel maaşı ödemelerinin yanı sıra markalarımızın önüne kira ve genel gider faturaları gelecek. Ayrıca vadesi gelen çeklerin ödenmesi gerekecek. Caddelerdeki birçok mağaza sahibi ile bazı AVM yönetimlerinden çok olumlu yaklaşım gördük. İki haftadır bizi arayarak ‘iki ay boyunca kira almayacağız rahat olun’ diyen mağaza sahipleri var. Olumlu yaklaşım gösteren mağaza sahiplerine ve AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye’deki 436 AVM’yi yönetenlerin tamamından ‘10 Mart 2020’den itibaren salgın tehdidi geçene kadar kira ve genel gider almayacağız’ şeklinde bir açıklama yapmalarını ve perakendecileri rahatlatmalarını bekliyoruz.”