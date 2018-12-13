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Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Ankara'daki tren yanlış hatta yönlendirildi

Kazada en az 9 kişi hayatını kaybetti

13 Aralık 2018 14:44

Ankara'da yaşanan tren faciasına Ankara-Konya hızlı treninin yanlış hatta yönlendirilmesinin neden olduğu iddia edildi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, BirGün'den Burcu Cansu'ya  yaptığı açıklamada, kendilerine gelen bilgilere göre Ankara-Konya hattında gerçekleşen ve en az 9 kişinin yaşamını yitirmesine 47 kişinin yaralanmasına sebep olan faciaya trenin yanlış hatta sokulmasının yol açtığını iddia etti.

Eroğlu, seferler başlamadan yolun kontrolünü yapan kılavuz trenin döndüğü ikinci hatta hızlı tren yönlendirildiği için kafa kafaya çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.

 

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