Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Ankara yürüyüşüne başladı: Sürgünlere karşı yürüyoruz!

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyelerinin TCDD'de yapılan görev yeri değişikliklerine karşı İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'dan başlayıp 4 Haziran günü Ankara'da tamamlanacak yürüyüşe başladı. Diyarbakır'dan yola çıkan BTS üyeleri Elazığ Maden'de Kaymakamlık tarafından engellendi. Yürüyüşün İstanbul kolu İzmit'e ulaştı. Adana’dan yürüyüşe başlayan işçiler, bugün akşam saatlerinde KESK’e bağlı kurumların üye ve yöneticileri tarafından Mersin Garı’nda karşılandı.

BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş İzmit Tren Garı önünde yaptığı açıklamada "Yaşananlarla ilgili genel müdürlükle defalarca görüşme talep edildi, şuana kadar bir görüşme yapılamadı. Çünkü bize söyleyecek sözleri yok. Böyle bir dönemde, böyle bir tarihi olan kurumu kamuoyunda tartıtırıyorlar. Bize engel olmaya çalışıyorlar, genelgeler yayınlıyorlar. Kendini Emniyet Genel Müdürü yerine koymuş, kendini İçişleri Bakanı yerine koymuş, diyor ki 'Sendikal faaliyetler yasaklanmıştır.' Ey genel müdür, sen Demiryolları Genel Müdürü müsün, yoksa Ulaştırma Bakanı mısın, yoksa Emniyet Genel Müdürü müsün?" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'den yola çıktılar

Evrensel'in haberine göre Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şubesi görev yeri değişikliklerine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaparak Ankara yürüyüşü için yola çıktı.

Alsancak Gar önünde bir araya gelen BTS üyesi emekçilere KESK'e bağlı diğer sendika şubeleri ile CHP de destek verdi. "Korkmuyoruz susmuyoruz itaat etmiyoruz", "Sürgünler bizi yıldıramaz" sloganlarının atıldığı açıklama polis ablukası altında gerçekleştirildi.

Açıklama öncesi konuşan BTS Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Hergül, "Demiryolu emekçileri istemedikleri halde sürgüne gönderilmiştir. Bunların 13'ü BTS üyesidir. Sicilleri temiz olan bu arkadaşlarımız neden sürgün edildi? Biz biliyoruz çünkü kazaları, Pamukova'yı, Ankara'yı hepsini bildiriyor, açıklıyoruz. Biz sürgünlere, liyakatsız atamalara karşı çıkıyoruz. Demiryolları 146 yıllık bir kurumdur. Bu sürecinde asla rotasyon uygulaması olmamıştır, bu bir aldatmacadır" dedi.

"Biat eden memur anlayışına uymadık, uymayacağız"

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen de konuşmasında “Bugün emekçilerin meslek özlük haklarına ve sendika hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. Arkadaşlarımız sürgün ediliyor çünkü özelleştirmelerle, esnek güvencesiz çalıştırmayla halkın ulaşım hakkının nasıl engellemeye çalıştıklarını bir bir ortaya koydular. Kamu gücünü kullananların, siyasi iktidarın sorumluluğunu ortaya koydular. Bu yüzden hedef alınıyorlar. Meslek odalarına, barolara müdahale ederek yapmak istedikleri şey onların dışında ses duyulmasın tek ses, tek millet anlayışı. Biz farklılıklarımızla bir arada barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz emekçilerin haklarının gasbına karşı çıkıyoruz. Bugün yaşanan anti demokratik uygulamalarla, sürgünlerle sendika hakkı engellenmeye çalışılıyor. Biz bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Biat eden memur anlayışına uymadık, uymayacağız” dedi.

"Ülkemizin dört bir yerinden Ankara’ya yürüyeceğiz"

Son olarak basın açıklamasını okuyan BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, "Sendikamız BTS bugüne kadar demiryollarının geliştirilmesi amacıyla açıklamalar yapıp raporlar yayınlarken, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin yaralandığı tren kazaları hem bir daha yaşanmasın diye gerçek nedenlerini açığa çıkarmaya, hem de sorumluları hesap vermeye çağırmış, bu kapsamda hukuki mücadele vermekten geri durmamıştır" dedi. BTS’ye yönelik saldırıların asıl kaynağının AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından itibaren demiryollarında uyguladığı politikaların bir sonucu olduğunu dile getiren Akyol, "Bizler, BTS’nin üyeleri, kadroları ve yöneticileri olarak bu yanlış karar geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin dört bir yerinden Ankara’ya yürüyerek 4 Haziran Perşembe günü Ankara’da olacağız” diye konuştu.

BTS üyeesi çalışanlar Manisa'da da açıklama yaptı. Gar önünde konuşan BTS Şube Başkanı Erdal Akyol görev yeri değiştirrilen TCDD çalışanlarının içinde kanser hastası, engelli veya felçli eşi çocuğu bulunanların olduğunu belirtti. Açıklamaya KESK'e bağlı şubeler, DİSK'e bağlı Cam Keramik-İş ve Gıda-İş Sendikası ile EMEP, HDP ve CHP de katıldı.

Diyarbakır kolu engellendi

Ankara Yürüyüşü’nün Diyarbakır yürüyüş kolu Elazığ’ın Maden ilçesinde durduruldu. BTS “Sürgünlere karşı yürüyüşümüz engellenemez” diyerek tepki gösterdi.

"Yürüyüşümüzün önündeki engel anayasaya aykırı"

Yürüyüş kollarından Diyarbakır yürüyüş kolu bugün sabah Diyarbakır Şubesi tarafından basın açıklamasının yapılmasının ardından Elazığ’a gitmek üzere yola çıktı. Yürüyüş kolu Elazığ’ın Maden ilçesi girişinde Kaymakamlık kararıyla durduruldu. Geçişleri engellendi. BTS tarafından yapılan açıklamada “Bu karar; Anayasaya, yasalara ve seyahat özgürlüğüne aykırı olup, yürüyüşümüz önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz” denildi.

TCDD Genel Müdürlüğü dün 5 ilin Emniyet Müdürlüğüne yazı göndermiş, demiryollarındaki sürgünlere karşı yapılacak yürüyüşlerin engellemesini istemişti.

"Yürüyüş Malatya, Sivas, Kayseri, Ankara olarak devam edecek"

Engelleme üzerine açıklama yapan BTS Malatya Şube Başkanı Hasan Akdemir, Elazığ Tren Garı önünde yaptığı basın açıklamasında yürüyüşün Malatya, Sivas, Kayseri, Ankara olarak devam edeceğini söyledi.

KESK bileşenlerinin yanı sıra Emek Partisi'nin de katıldığı açıklamada rotasyon uygulamasına karşı çıkılarak sürgünlerin iptal edilmesi istendi.

Adana Kolu da harekete geçti

BTS’nin bugün başlattığı Ankara Yürüyüşü’nün Adana kolu harekete geçti. Hareket öncesi basın açıklaması yapan işçilerin yapmak istediği kısa yürüyüş polis tarafından engellendi.

Adana Tren Garı önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan BTS Adana şube Başkanı Tonguç Özkan, TCDD Genel Müdürlüğü’nün yetkisi olmamasına rağmen yürüyüşe izin verilmemesi için illerin emniyet müdürlüklerine yazı gönderdiğini hatırlatarak BTS’nin verdiği mücadeleden dolayı hedefte olduğunu anlattı.

"Göz göre göre gelen kazaları, özelleştirmeleri söylemeyelim istiyorlar"

TCDD Genel Müdürlüğü’nün demiryollarındaki çalışanlara ve halka yönelik haksız, hukuksuz ve mevzuat dışı uygulamalara karşı kimse sesini çıkarmasını istemediğini ifade eden Özkan şu şekilde konuştu, “Peki biz Çorlu tren kazasını söylemeyeli mi? Olmayan altyapı nedeniyle göz göre göre gelen kazayı söylemeyelim mi? Ankara Hızlı tren kazasını söylemeyelim mi? Sinyalizasyonu olmayan yerde mevzuata aykırı şekilde hızlı tren çalıştırdınız. 9 yurttaşımız öldü, demiryolcu arkadaşlarımız öldü. Bunları söylemeyelim mi? Pamukova tren kazasını, yaptığınız haksız satışları söylemeyeli mi? Yeniden yapılanma adı altında demiryollarının tasfiyesini, demir yolu güvenliğini tehlikeye soktuğunuzu söylemeyelim mi? Biz sendikayız bunları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul kolu İzmir'e ulaştı

Yürüyüşün İstanbul kolu, İzmit'e ulaştı. KESK'e bağlı sendika temsilcilerinin ve Emek Partisi'nin destek verdiği eylemde "Sürgünlere karşı yürüyoruz! Sürgünler geri alınsın!" pankartı açan demiryolu emekçileri, "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganı attı.

"Bize söyleyecek sözleri yok"

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, İzmit Tren Garı önünde yaptığı açıklamada "Yaşananlarla ilgili genel müdürlükle defalarca görüşme talep edildi, şu ana kadar bir görüşme yapılamadı. Çünkü bize söyleyecek sözleri yok. Böyle bir dönemde, böyle bir tarihi olan kurumu kamuoyunda tartıştırıyorlar. Bize engel olmaya çalışıyorlar, genelgeler yayınlıyorlar. Kendini Emniyet Genel Müdürü yerine koymuş, kendini İçişleri Bakanı yerine koymuş, diyor ki 'Sendikal faaliyetler yasaklanmıştır.' Ey genel müdür, sen Demiryolları Genel Müdürü müsün, yoksa Ulaştırma Bakanı mısın, yoksa Emniyet Genel Müdürü müsün?" diyerek tepki gösterdi.

BTS üyeleri daha sonra Adapazarı Garı önünde de açıklama yapmak için Sakarya'ya doğru yola çıktı.