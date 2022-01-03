Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası: İstanbul Ağaç AŞ’de asgari ücretle çalışan işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor

DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. ve Tic. AŞ'de asgari ücretle çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

Sendikanın yazılı açıklamasında, “Enflasyon oranının rekorlar kırdığı, insanların en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı, doğalgazını yakamadığı, evde elektriklerini kapatarak oturduğu, ekmek alırken bile birkaç kez düşündüğü bir dönemde; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” bünyesinde asgari ücretle çalışan işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor. Her şey çok güzel olacak diyenlerin, her şeyin kim için güzel olacağını da açıklaması gerekmektedir. Sosyal medyada sosyal belediyecilik yapıyoruz diyenler, ne şimdi ne de daha sonra asgari ücretle çalışan işçileri neden ücretsiz izne çıkardığını açıklayamayacaklardır. Sosyal belediyecilik, belediye işçileri için de sosyal belediyeciliktir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal belediyecilik, belediye işçilerinin de hakkı ve hukuku olduğunu kavrayan ve bunu uygulamada gösteren belediyeciliktir. Sosyal belediyecilik, sosyal medyada kampanya yapan değil, karakış fonu kurarak çalışanlarına ek destekler oluşturan belediyeciliktir. Sosyal belediyecilik, asgari ücretle çalışan işçileri ücretsiz izne çıkaran belediyecilik ise asla değildir. “Ağaç A.Ş.” yönetimine ve ücretsiz izin uygulamasında imzası bulunan tüm yetkililere tavsiyemiz; böylesi bir zamanda asgari ücret alarak geçinmeye çalışan işçilerinizi ücretsiz izne çıkarma girişimlerinden vazgeçmeniz, aksine bu işçilerinizi gözetmeye ve destek olmaya çalışmanız, sosyal ve katılımcı belediyeciğin gereklerini yerine getirmenizdir. Bugünlerde işçilere eziyet edenler, yarın o işçilerce hep hatırlanacaktır"