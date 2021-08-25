Birleşik Taksi Şoförleri Derneği: Turistlerden fazla para alan taksi şoförü hırsızdır, bu kişiler nitelikli dolandırıcılıktan cezaevine girmeli

Taksicilerin özellikle turistlerden kısa mesafe için istedikleri ücretler her geçen gün şaşırtmaya devam ederken; Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman da duruma tepki göstererek, “Açık açık söylüyorum. Turistlerden fazla para alan taksi şoförü hırsızdır. Bu kişilere bu suçlardan işlem yapılmalıdır. Nitelikli dolandırıcılık suçundan cezaevine girmelidir. Şoför kartları hemen iptal edilmelidir. Bunun yanında kısa mesafe diye yolcu almayan taksi şoförü de hırsızdır. Bu kişinin amacı farklıdır” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sert kararlar alması gerektiğini savunan Duman, devamında da şunları kaydetti:

“En az 5 ay eğitimden geçmeyen kişi taksi şoförü olamasın”

“Taksicilere bugün 100 lira karşılığında şoförlük kartı veriliyor. Özellikle pandemi döneminde taksici kartı alan insan sayısı 70 bine yaklaştı. İşini kaybeden insanlar taksi şoförlüğüne yöneliyor. Bugün Avrupa ülkelerinde taksi şoförü olmak için belli bir eğitimden geçiyorsunuz. İngiltere’de yaklaşık bir yıl ders alıyorsun. İnsan ilişkileri, ileri sürüş teknikleri, şehrin tarihi gibi eğitimler veriliyor. Bir yılın sonunda taksi şoförü oluyorsun. Bu uygulamanın aynısı İstanbul’da da olmalıdır. En az 5 ay eğitimden geçmeyen kişi taksi şoförü olamasın. Her gün ortalama 500 şikâyet geliyor. Bunun yüzde 80’i kısa mesafe tartışmalarını kapsıyor. Şikâyetlerde ismi geçen şoförlerin kartları iptal edilmelidir. Kesinlikle şoförlük yapamamalıdır. Fazla para isteyen kişi de hırsızlık suçundan yargılanmalıdır. Mesleğimizde bu kişilere yer yoktur.”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası: Yanlış yapan şoförler hakkında idari ve adli işlemler gerçekleştiriliyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise kısa mesafe yolcu almayan ve fazla ücret talep eden taksiciler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, “Kolluk kuvvetleri denetimler yapıyor. Yanlış yapan şoförler hakkında idari ve adli işlemler gerçekleştiriliyor. Kaliteli ve huzurlu hizmet vermek zorundayız” dedi.

Öte yandan taksiciler de kendi meslektaşlarından şikâyetçi. İstanbul’da 20 yıldır taksicilik yapan Hasan Aydın yaşananları şöyle anlattı:

“20 yıllık taksiciyim. İnsanlar önceden bize çok kibar davranırdı. Saygı ve güven vardı. Son dönemlerde acayip şeyler duyuyoruz. Taksim’den Mecidiyeköy’e 100 dolara gidiyorlar. Bu kişiler dolandırıcı. Yapanlar da belli kişiler.”