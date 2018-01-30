T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Birleşik Metal-İş: Toplu sözleşme, grev yasağınızı tanımıyoruz diyen işçilerin kazanımıdır

2 Şubat'ta greve gitme kararı alan metal işçileri ile MESS arasında toplu sözleşme için anlaşma sağlandı

30 Ocak 2018 21:19

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 30 Ocak 2018 itibarıyla Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Yapılan anlaşmada ücretlere, sosyal haklar hariç yüzde 24.63 zam yapıldığı belirtildi. Anlaşmaya ilişkin Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Bu sözleşmenin imzalanması, grev yasaklarına rağmen grev yasağınızı tanımıyoruz diyen metal işçilerinin kazanımıdır” denildi. Açıklamada “Toplu sözleşme, iş barışının sağlanması ve endüstriyel ilişkilerin sürdürülmesi için olumlu adım atan, işçilerin taleplerini dikkate alan MESS yönetiminin de katkısı ile gerçekleşmiştir” ifadesi yer aldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın açıklamasında sözleşmenin detaylarına da yer verildi. Sözleşme şartları şöyle:

İblağ: Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edildi. Buna göre;

31.8.2017 tarihinde saat ücretleri 9 TL’nin altında olan işçilerin ücreti 9 TL’ye iblağ (tamamlama) edilecektir.

Kıdem zammı: Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edildi. Buna göre;

01.01.2018 tarihinden itibaren 1 tam yılını doldurmuş herkese, her kıdem yılı için 0,10 TL kıdem zammı uygulanacaktır. Bu uygulama 15 yıl ile yani 1,50 TL ile sınırlandırılmıştır. 

Seyyanen zam: Sendika üyesi işçilere; ilk altı ay için 1,60 TL seyyanen ücret zammı yapılacaktır.

Ücret zammı bu üç uygulama ile birlikte %24’lük artışa denk gelmektedir. Bu artış, ortalama ücrette ücret ve ikramiye dahil net 504 TL’lik artışa denk gelmektedir.

Sosyal haklar: Sosyal haklarda yüzde 23’lük artış sağlanmıştır.

Yürürlük: Sendikamızın teklifi doğrultusunda yürürlük dönemi 2 yıllık olmuştur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası: Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edilmiştir.

Postabaşılık tazminatı: Postabaşılık tazminatı yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

Ölüm izninde artış: Sendikamızın teklifi doğrultusunda bir önceki sözleşmede var olan izinlere ek olarak eşin anne ve babasının vefatında üyeye 3 gün ücretli izin alınmıştır.

 

ETİKETLER

birleşik metal işmetalmesstoplu sözleşmegrevkazanım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24