Birleşik Metal-İş: Toplu sözleşme, grev yasağınızı tanımıyoruz diyen işçilerin kazanımıdır

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 30 Ocak 2018 itibarıyla Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Yapılan anlaşmada ücretlere, sosyal haklar hariç yüzde 24.63 zam yapıldığı belirtildi. Anlaşmaya ilişkin Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Bu sözleşmenin imzalanması, grev yasaklarına rağmen grev yasağınızı tanımıyoruz diyen metal işçilerinin kazanımıdır” denildi. Açıklamada “Toplu sözleşme, iş barışının sağlanması ve endüstriyel ilişkilerin sürdürülmesi için olumlu adım atan, işçilerin taleplerini dikkate alan MESS yönetiminin de katkısı ile gerçekleşmiştir” ifadesi yer aldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın açıklamasında sözleşmenin detaylarına da yer verildi. Sözleşme şartları şöyle:

İblağ: Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edildi. Buna göre;

31.8.2017 tarihinde saat ücretleri 9 TL’nin altında olan işçilerin ücreti 9 TL’ye iblağ (tamamlama) edilecektir.

Kıdem zammı: Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edildi. Buna göre;

01.01.2018 tarihinden itibaren 1 tam yılını doldurmuş herkese, her kıdem yılı için 0,10 TL kıdem zammı uygulanacaktır. Bu uygulama 15 yıl ile yani 1,50 TL ile sınırlandırılmıştır.

Seyyanen zam: Sendika üyesi işçilere; ilk altı ay için 1,60 TL seyyanen ücret zammı yapılacaktır.

Ücret zammı bu üç uygulama ile birlikte %24’lük artışa denk gelmektedir. Bu artış, ortalama ücrette ücret ve ikramiye dahil net 504 TL’lik artışa denk gelmektedir.

Sosyal haklar: Sosyal haklarda yüzde 23’lük artış sağlanmıştır.

Yürürlük: Sendikamızın teklifi doğrultusunda yürürlük dönemi 2 yıllık olmuştur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası: Sendikamızın teklifi MESS tarafından aynen kabul edilmiştir.

Postabaşılık tazminatı: Postabaşılık tazminatı yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

Ölüm izninde artış: Sendikamızın teklifi doğrultusunda bir önceki sözleşmede var olan izinlere ek olarak eşin anne ve babasının vefatında üyeye 3 gün ücretli izin alınmıştır.