Birleşik Metal-İş'ten ilk 6 ay için yüzde 30 zam talebi

127 bin işçiyi ilgilendiren metal iş kolundaki toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Türk Metal'in yılın ilk altı ayı için yüzde 29.57 zam talep etmesinin ardından Birleşik Metal-İş de ilk 6 aylık dönem için yüzde 30.89 zam istedi. Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, "İşverenlerin net kârlılığı yıllık yüzde 585'i buldu. Talepleri karşılayacak güçleri var" dedi.

Sözcü'nün haberine göre Serdaroğlu, tekliflerinin ilk 6 aylık dönem için ortalama ücrette ikramiye dahil net 1.458 TL'ye denk geldiğini söyledi. Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu 33 işletmeye bağlı 50 fabrikadan yaklaşık 11 bin üye bulunuyor.

"Saat ücretlerine 4.60 TL zam istiyoruz"

Bu yılki ücret tekliflerinin dört bölümden oluştuğunu aktaran Serdaroğlu, birincisinin ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin, asgari ücretin yüzde 10 artırılması olduğunu aktardı.