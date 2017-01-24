Birleşik Metal-İş Sendikası: Toplu sözleşmede anlaşmaya varıldı

Birleşik Metal-İş Sendikası toplu sözleşmede anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "2.200 üyemiz için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı" denildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bilindiği üzere Sendikamızın, işveren sendikası EMİS’e bağlı GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerinde 20 Ocak Cuma günü başlattığı grevler aynı gün Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmıştı.

Neredeyse rutin bir uygulama haline gelen ve işçilerin grev hakkını tamamen hükümetlerin iznine bağlayan bu uygulamaya karşı sendikamız mücadeleye devam kararı aldı. Fabrikalarda pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmadı. Ardından tüm vardiyalarda mücadele fabrikaların içine taşındı.

23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 üyemiz için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içermesi açısından da bir ilktir. Varılan anlaşmayla üyelerimizin elde ettiği kazanımların bir bölümü şöyledir:

Saat ücretlerine birinci altı ay için 1,20 lira artı yüzde 7 zam yapılmıştır. Ortalama olarak yüzde 18,5 artışa tekabül etmektedir.

Bu oran ile birinci altı için işyerlerine göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış sağlamıştır.

Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan artış sağlanmıştır.

Sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranındadır.

Dini Bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltilmiştir.

Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alınmıştır.

Bu kazanımların yanında grev yasağına karşı verilen mücadelenin elde ettiği kazanım da son derece önemlidir. Grev yasağı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Grev hakkına sahip çıkan üyelerimizi, onlara sonuna kadar destek olan örgütlü olduğumuz diğer işletmelerdeki üyelerimizi kutluyor, ilk günden itibaren bu mücadelede sendikamızın yanında olan emek dostlarına teşekkür ediyoruz.

Metal işçileri Birleşik Metal-İş ile tarih yazmaya devam edecek.

Bilindiği üzere Sendikamızın, işveren sendikası EMİS’e bağlı GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerinde 20 Ocak Cuma günü başlattığı grevler aynı gün Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmıştı.

Neredeyse rutin bir uygulama haline gelen ve işçilerin grev hakkını tamamen hükümetlerin iznine bağlayan bu uygulamaya karşı sendikamız mücadeleye devam kararı aldı. Fabrikalarda pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmadı. Ardından tüm vardiyalarda mücadele fabrikaların içine taşındı.

23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 üyemiz için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içermesi açısından da bir ilktir. Varılan anlaşmayla üyelerimizin elde ettiği kazanımların bir bölümü şöyledir:

Saat ücretlerine birinci altı ay için 1,20 lira artı yüzde 7 zam yapılmıştır. Ortalama olarak yüzde 18,5 artışa tekabül etmektedir.

Bu oran ile birinci altı için işyerlerine göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış sağlamıştır.

Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan artış sağlanmıştır.

Sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranındadır.

Dini Bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltilmiştir.

Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alınmıştır.

Bu kazanımların yanında grev yasağına karşı verilen mücadelenin elde ettiği kazanım da son derece önemlidir. Grev yasağı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Grev hakkına sahip çıkan üyelerimizi, onlara sonuna kadar destek olan örgütlü olduğumuz diğer işletmelerdeki üyelerimizi kutluyor, ilk günden itibaren bu mücadelede sendikamızın yanında olan emek dostlarına teşekkür ediyoruz.

Metal işçileri Birleşik Metal-İş ile tarih yazmaya devam edecek.