Birleşik Metal-İş: MESS işyerlerinde grev 2 Şubat'ta başlayacak

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Birleşik Metal-İş Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Ekim ayından bu yana sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 30 işyerlerinde 12 bin üyesi ile 2 Şubat\'ta greve çıkacağını açıkladı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, \"Metal sektöründe hem verilen mücadelesi, hem de sonuçları açısından önemli olan toplu pazarlık süreci devam ediyor.

Bu toplu pazarlık, Birleşik Metal İş ve işkolumuzdaki diğer iki sendikaya bağlı 180 işyerinde, 130 bin işçiyi kapsıyor\" dedi ve ekledi:

\"Geçmiş toplu pazarlık deneyimlerinden biliyoruz ki 130 bin işçiyi ilgilendiren bu sözleşmenin etkileri kapsadığı işçi sayısının çok çok üstündedir.

\"Sonuçları açısından sadece metal işçilerini değil, ülkemizde diğer işkollarında devam eden sözleşmeleri de etkileyen bir toplu pazarlıktır.

\"Bu nedenle dikkatle izlendiğimizi biliyor ve Birleşik Metal-İş Sendikası ve üyeleri olarak işçi sınıfının bize yüklediği tarihsel sorumlulukla hareket ediyoruz.\"

Toplu sözleşme taleplerini, sendika olarak 2017 yılının başında yaptıkları \"Üye Kimlik Araştırması\"nın sonuçlarına dayanarak hazırladıklarını vurgulayan Serdaroğlu, şöyle anlattı:

\"Araştırma ile üyelerimizin ekonomik, sosyal ve çalışma koşulları ile ihtiyaçları ortaya çıkartıldı; yine aynı şekilde uzman ekibimizin işyeri komiteleriyle yapmış olduğu hazırlık toplantılarında işçilerin talepleri belirlendi ve bu veriler ışında ayakları yere basan, dayanakları sağlam bir toplu sözleşme teklifi hazırlandı.

\"Bu çalışmaların sonucunda, ortalama saat ücreti 10.39 lira ve ortalama net ücreti ikramiye dahil yaklaşık 2 bin 145 lira olan üyelerimiz için ücret zammı belirledik.

\"Ücret zammı talebimiz ilk altı ay için üç kademede iblağ, seyyanen ücret ve kıdem zammı olacak şekilde yaklaşık yüzde 30.47’lik bir artışla net 695 lira olarak belirlendi. Sosyal ödemelerde de talebimiz yüzde 50 civarındadır.

\"MESS’in ilk olarak yüzde 3.20, karşılığı 70 lira son olarak da yüzde 6.40 yani yaklaşık 140 lira zam teklif etti.

\"MESS’in sosyal ödemelerdeki teklifi ise yüzde 12.80 oranındadır.\"

Bir önceki dönemde MESS ile Birleşik Metal-İş\'in dışındaki iki sendikanın anlaşarak \"üç yıllık toplu iş sözleşmesi\" imzaladığını anımsatan Serdaroğlu, \"Bu dönem metal işçileri üç yıllık bir toplu sözleşmeyi şiddetle reddetmektedir. O nedenle sözleşmenin yürürlük süresinin iki yıl olmasında ısrarcıyız. Bilinmelidir ki Birleşik Metal-İş Sendikası üç yıllık bir sözleşmenin altına imza atmayacaktır\" dedi ve ekledi:

\"Bugün pek çok işyerinde uygulanan ve Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile yapılan sözleşmede yer alan olan tamamlayıcı sağlık sigortası MESS tarafından kabul edilmeyen maddeler arasındadır.\"

Birleşik Metal-İş\'in daha önce uygulamaya koyduğu bazı grevlerin \"ertelendiğini\" anımsatan Serdaroğlu, şöyle devam etti:

\"Grev erteme/yasaklama kararları Anayasa’ya ve ülkemizin onayladığı uluslararası sözleşmelere ve bu doğrultuda kabul edilen anayasanın 90. Maddesine aykırıdır.

\"Bu nedenle, Birleşik Metal-İş Sendikası olarak yasaklama ihtimaline karşı, işçi sınıfının ortak kazanımı için ortak mücadelesini önemsedik ve önerdik.

\"Greve ortak çıkmayı ve grev yasağına karşı ortaklaşa direnmeyi önerdik. Bunu tarihsel bir sorumluluk olarak üstlendik.

\"Ancak gelinen noktada diğer sendikalardan bu konuda resmi yanıt gelmese de tüm metal işçileri bu çağrımızı destekliyor.

\"Toplu pazarlık mevzuatının gereğini yerine getirerek 30 işyerinde 12 bin üyemizle almış olduğumuz grev kararını tüm metal işçileriyle beraber 2 Şubat tarihinde hayata geçireceğimizi, eğer bu grevimiz yasaklanırsa grev yasağını tanımayacağımızı sizlerin aracılığı ile bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.\"