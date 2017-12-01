Birleşik Metal-İş: MESS ile toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

İstanbul, 1 Aralık (DHA) - DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu sözleşme göreşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı ve \"Metal işçileri, MESS’in bu teklifine gereken cevabı 4 Aralık Pazartesi sabahtan itibaren üretimden gelen güçlerini kullanarak vereceklerdir\" uyarısı yaptı.

Birmeşik Metal-İş Sendikası\'ndan yapılan açıklamada, \"Sendikamız ile MESS arasında süren grup toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve toplam 63 madde için uyuşmazlık tutuldu. Uyuşmazlık konusu maddelerin önemli bir kısmı parasal maddelerden oluşuyor\" denildi ve bu konuda şu bilgiler verildi:

\"Ücret başta olmak üzere, sosyal haklar ve parasal sonuç doğuran fazla mesai, gece zammı gibi maddelerde anlaşma sağlanmadı.

\"Metal işçileri, ağır çalışma koşullarına karşın, çeşilirai yaralanma ve hatta ölümleri göze alarak ağır koşularda çalışıyorlar.

\"Bu çalışma karşılığı aldıkları ücret ise ortalamada ikramiye dahil net 2.145 lira’dir. Bu ücrelirae yaşamanın oldukça zor olduğu ortadadır.

\"Sendikamızın ücret zammı talebi iblağ, kıdem zammı ve maktu ücret zam şeklinde 3 aşamadan oluşuyor.

\"Buna göre ilk 6 aylık dönem için ücret zammı teklifimizin karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 30.47’dir.

\"Bu tutar da ilk 6 aylık dönem için net 695 liraya karşılık geliyor.

\"MESS, 1 Aralık günü yapılan toplantıda ücret zammı olarak tüm 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında ücret zammı teklif etti.

\"Bu teklif ilk 6 aylık dönem için yüzde 3.20 zam anlamına geliyor.

\"MESS, bu oranın işyeri ücret ortalamalarına göre maktu olarak verilmesini teklif etti.

\"Bu teklif işyerlerine göre net ikramiye dahil 59 lira ile 101 lira arasında değişen oranlarda zam demektir.

\"Bu sefalet zammının kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir.

\"Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir; ciddiye alınacak bir teklif değildir.\"

Yüksek enflasyonun işçi ücretlerini erittiği savunulan Sendika açıklamasında, \"Başta işçiler olmak üzere, bu ülkenin yurttaşlarının neredeyse tümü açıklanan resmi enflasyonla işçilerin, emekçilerin yaşadıkları enflasyonun aynı olmadığı konusunda hemfikirdirler. Çünkü, enflasyon sepeti ve harcama gruplarının ağırlıkları işçilerin tüketme alışkanlıklarına göre belirlenmiyor. Diğer yandan, enflasyonun düşük gösterilmesi için hesaplama yöntemiyle sürekli oynandığı görülüyor\" denildi ve \"Hesaplamada yapılan değişikliklerle, işçilerin yoğun olarak tükettiği mal ve hizmeliraerdeki fiyat artışlarının etkisi azaltıldı ve böylece enflasyonun olduğundan daha düşük gösterilmesi sağlandı\"ğı ileri sürüldü.

Metal işçilerine ödenen sosyal hakların ücret içerisindeki payının giderek düşmekte olduğu da vurgulanan açıklamada, ödeme yapılması gereken sosyal hak ile yapılan ödeme arasında bir bağ kalmadığı belirtildi ve şöyle denildi:

\"Örneğin, bayramlarda metal işçilerine net 148.5 lira ile 283.5 lira arasında değişen miktarlarda bayram ödemesi yapılıyor.

\"Bu tutar, bir işçinin ailesini görmek için başka bir ile gitmesi halinde yol ücretini bile karşılamaktan uzaktır.

\"Aynı şekilde çocuklar için yapılan aylık ödeme 8.5 lira ile 6.8 lira arasında değişiyor.

\"Bu nedenlerle sosyal ödemelerdeki bu orantısızlığın giderilmesi ve yükseltilmesi kaçınılmaz hale geldi.

\"Bu nedenle, sosyal haklarda yüzde 50 bir artış teklif edildi.

\"MESS, yıllık olarak belirlenen sosyal haklarda her yıl için enflasyon oranında artış teklif etti.

\"Bu teklif birinci yıl için yüzde 10.68 artış demektir.\"

Bu dönemki toplu sözleşmenin en önemli maddeleri arasında bulunan yürürlük süresi konusunda da MESS 3 yıllık teklif verdiği de belirtilen açıklamada, \"MESS’in, bir dönem önceki grevimiz ile 2015 yılı yaz aylarında yaşanan ve \'metal fırtına\' olarak adlandırılan, binlerce işçinin yurdun dört bir yanında ve onlarca fabrikadaki ayaklanmasından ders çıkarmadığı görülüyor. Bu grevimize ve ayaklanmaya neden olan konulardan birisi de o dönemde yapılan toplu sözleşmenin 3 yıl olmasıdır. 3 Yıllık TİS dayatması yeni metal fırtınalara yelken açmaktır. MESS, çeşilirai ülkelerde de 3 yıl ve daha uzun süreli sözleşmeler yapıldığını söylemektedir. MESS’in örnek olarak gösterdiği ülkelerdeki işçilerin aldıkları ücreliraerin ne kadar olduğunun da, o ülkelerde enflasyonun yüzde kaç olduğunu da açıklanması gerekir. MESS, o ülkelerdeki işçilerin aldıkları ücretleri de teklif etmelidir\" denildi.

Uyuşmazlığın bir diğer önemli nedeninin de\"esneklik uygulamaları\" ile ikramiyelerin \"fiili çalışmaya bağlanmak istenmesi\" olduğu da belirtilen açıklamada, \"Denkleştirme ve telafi çalışmasını sözleşme maddesi haline getirmek istemesi ve deneme süresinin 4 aya çıkartılmasını önermesidir. Sendikamızın kazanılmış hakları geriye götürecek bir teklifi kabul etmesi mümkün değildir\" denildi ve şöyle devam edildi:

\"MESS metal işçilerine düşük oranlı ücret zammı reva görürken, işverenler karlarını sürekli artırmaktadır.

\"Sektöre baktığımızda üretimin sürekli arttığını görmekteyiz.

\"Toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerin önemli bir kısmı otomotiv ana ve yan sanayideki işyerleridir. Otomotivde son yılların üretim ve satış rekorları kırılmaktadır.

\"Otomotivde, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 17, otomobil üretimi ise yüzde 27 arttı.

\"Beyaz eşyanın (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017’nin ilk 10 ayında iç satışlarında yüzde 20.5 artış gerçekleşti.

\"2017 yılının 10 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi yüzde 13.3 artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 27.4 milyon tondan 31.05 milyon tona yükseldi.

\"Sektördeki bu gelişmenin yanında, işverenler sürekli olarak teşviklerle desteklenmekte, maliyeliraerin önemli bölümü devlet tarafından karşılanıyor.

\"MESS’in tekliflerinin kabul edilmesi mümkün değildir.

\"MESS’in dayatmalarına karşı koyacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi görecekler.

\"Metal işçileri, MESS’in bu teklifine gereken cevabı 4 Aralık Pazartesi sabahtan itibaren üretimden gelen güçlerini kullanarak vereceklerdir.

\"Sendikamız, gelinen noktayı değerlendirmek üzere 8 Aralık 2017 Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonunu toplayacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin mücadele kararları ve yol haritası bu toplantıda belirlenecektir.\"