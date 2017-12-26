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Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu gözaltına alındı

İşçiler 42 gündür gelmeyen yetki belgelerini almak için Çalışma Bakanlığı'na yürüyecekti

26 Aralık 2017 18:13

Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreteri Özkan Atar işçilerle birlikte gözaltına alındı. Serdaroğlu, Atar, şube yöneticileri ve darp edilen 30 işçi Kocaeli SEKA Hastanesi’nde sağlık kontrolüne götürüldü.

Evrensel’in haberine göre, Kocaeli'nde faaliyet gösteren Posco Assan iş yerinde sendikal örgütlülük için faaliyet gösterdiği gerekçesiyle işlerinden atıldıkları ileri sürülen işçiler için fabrika önünden başlatılacak yürüyüşün Ankara’da, Çalışma Bakanlığı’nda son bulması hedefleniyordu.

Posco’da polis Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahalede bulundu. 20’nin üzerinde işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Özkan Atar, Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik ile sendika üyesi işçilerin de bulunduğu öğrenildi.

İşçiler Ankara’ya Çalışma Bakanlığı’ndan 42 gündür gelmeyen yetki belgelerini almak için yürüyüş düzenlemek istedi. Fabrika önünde başlattıkları yürüyüş 10’uncu metresinde durduruldu. İşçilere desteğe gelen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, “Devlet 10 işçiden korkuyor. İşçinin derdi sadece ekmek kavgası. Ekmek arama mücadelesinin meşruluğunun dışında hiç bir şey kabul edilemez. İşçilerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

42 gündür Anayasal haklarını kullanarak sendikamızda örgütlendikleri işten atılan fabrika önünde direnişte olana işçiler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespitinin gönderilmemesi tepki olarak yürüyüşe geçtiler.

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