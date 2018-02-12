Birleşik Krallık'tan teknoloji şirketlerine yatırım çağrısı (4)

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Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı’nın Ticaret Elçisi Lord Janvrin, teknoloji şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

Lord Janvrin’in katılımıyla gerçekleşen ve Birleşik Krallık teknoloji sektöründeki fırsatların tanıtılacağı Teknoloji Yatırım Konferansı bugün İstanbul’da başladı.

Lord Janvrin açılış konuşmasında teknolojinin Birleşik Krallık ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı ve “Britanya, teknoloji endüstrisi için küresel bir mükemmellik merkezi konumundadır. Dünyada onlarca büyük teknoloji şirketi kendilerini Birleşik Krallık’ta kurmayı seçti. Siz de onlara katılabilirsiniz.”dedi.

Birleşik Krallık teknoloji sektörü fırsatlarının görüşülmesi amacıyla Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’nın düzenlediği konferansta, Türkiye teknoloji sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Birleşik Krallık\'ın ABD\'den sonra en büyük digital teknoloji sektörüne sahip olduğunun altını çizen Lord Janvrin, Birleşik Krallık’ın 58 milyar sterlin büyüklüğündeki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yılda 930 milyon sterlin AR-GE yatırımı çektiğini söyledi.

Lord Janvin, \"Bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe dünya lideri olan Birleşik Krallık, bu alanda devletin sağladığı destek ile Avrupa ülkeleri arasında yatırımcılara en cazip iş ortamlarından birini sunuyor\" dedi.

Lord Janvrin\'den sonra konuşan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, “Birleşik Krallık AB\'den ayrıldıktan sonra Türkiye ile olumlu ve açık bir ekonomik ilişkiyi sürdürmek istiyor” dedi.