Birleşik Krallık'tan binlerce kişinin Pakistan'dan "sahte diploma" aldığı ortaya çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık\'ta binlerce insanın Pakistan\'daki bir \"diploma fabrikasından\" sahte diploma aldığı ortaya çıktı.

BBC Radio 4 radyosunun \"File on 4\" programında yayınlanan bir habere göre, aralarında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının da bulunduğu binlerce insan, Pakistan\'daki bir şirketten sahte diploma aldı. Soruşturmanın yayınlanmasıyla Eğitim Bakanlığı, \"hakiki öğrencileri aldatan derece dolandırıcılarını alt etmek için\" çalışmalara başlandığını söylerken, bir vatandaşın derece için 500 bin sterline yakın bir ücret ödediği söylendi.

BBC tarafından ortaya çıkarılan belgelerde, \"dünyanın en büyük bilişim şirketi\" olduğunu iddia eden Axact şirketinde Pakistan\'da yer alan Karaçi merkezli bir çağrı merkezi çalışanları, yüzlerce sahte online üniversitenin bulunduğu bir ağ işletiyor. Şirketin ağında, Brooklyn Park Üniversitesi ve Nixon Üniversitesi gibi sahte üniversiteler yer alırken, sözde üniversitelerde öğretim gören öğrencilerin fotoğrafları ve kurumları öven sahte haberler de bulunuyor.

Four on File adlı soruşturmada görülen belgelere göre Axact, 2013 ve 2014 yıllarında Birleşik Krallık\'taki vatandaşlara yüksek lisans dereceleri ve doktoralar dahil olmak üzere üç binden fazla sahte diploma sattı.

Axact\'in alıcılar listesinde oftalmologlar, hemşireler, psikologlar ve çeşitli danışmanlar da dahil olmak üzere çeşitli NHS klinik personelinin sahte derece aldığı görülürken, soruşturmanın devam ettiği söylendi.