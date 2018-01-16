T24 LogoT24 Logo
Dünya

Birleşik Krallık'tan binlerce kişinin Pakistan'dan "sahte diploma" aldığı ortaya çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık'ta binlerce insanın Pakistan'daki bir "diploma fabrikasından" sahte diploma aldığı ortaya çıktı

16 Ocak 2018 19:11

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık\'ta binlerce insanın Pakistan\'daki bir \"diploma fabrikasından\" sahte diploma aldığı ortaya çıktı.
BBC Radio 4 radyosunun \"File on 4\" programında yayınlanan bir habere göre, aralarında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının da bulunduğu binlerce insan, Pakistan\'daki bir şirketten sahte diploma aldı. Soruşturmanın yayınlanmasıyla Eğitim Bakanlığı, \"hakiki öğrencileri aldatan derece dolandırıcılarını alt etmek için\" çalışmalara başlandığını söylerken, bir vatandaşın derece için 500 bin sterline yakın bir ücret ödediği söylendi.
BBC tarafından ortaya çıkarılan belgelerde, \"dünyanın en büyük bilişim şirketi\" olduğunu iddia eden Axact şirketinde Pakistan\'da yer alan Karaçi merkezli bir çağrı merkezi çalışanları,   yüzlerce sahte online üniversitenin bulunduğu bir ağ işletiyor. Şirketin ağında, Brooklyn Park Üniversitesi ve Nixon Üniversitesi gibi sahte üniversiteler yer alırken, sözde üniversitelerde öğretim gören öğrencilerin fotoğrafları ve kurumları öven sahte haberler de bulunuyor.
Four on File adlı soruşturmada görülen belgelere göre Axact, 2013 ve 2014 yıllarında Birleşik Krallık\'taki vatandaşlara yüksek lisans dereceleri ve doktoralar dahil olmak üzere üç binden fazla sahte diploma sattı.
Axact\'in alıcılar listesinde oftalmologlar, hemşireler, psikologlar ve çeşitli danışmanlar da dahil olmak üzere çeşitli NHS klinik personelinin sahte derece aldığı görülürken, soruşturmanın devam ettiği söylendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçOcak DHABirleşik KrallıkPakistanBBC RadioUlusal Sağlık Sistemi NHSSoruşturmanınEğitim BakanlığıBBCAxactKaraçiBrooklyn ParkNixonFourFileNHS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24