Birleşik Krallık'taki Trump karşıtı eylemlere binler katıldı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması sonrası başlayan protestolar İngiltere'ye uzandı.

Trump'ın İngiltere'ye davet edilmesine karşı çıkan imza kampanyası devam ederken ülkedeki bazı büyük kentlerde binlerce kişi eylem için sokağa çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Başbakanlık ofisi önünde toplanan kalabalık grup Trump'ın İngiltere'ye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesini istedi.

Bristol, Edinburgh gibi kentlerde de kalabalık gruplar Trump karşıtı eylem yaptı.