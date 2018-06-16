Birleşik Krallık'ta Türklerin oy verme işlemi başladı

Celal Sönmez / İstanbul, 16 Haziran (DHA) – Türkiye’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları, bugün başkent Londra ve Edinburgh kentlerinde oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemleri yerel saat ile sabah 09:00’da başladı ve 21:00’e kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin yaptığı açıklamada yaklaşık 90 bin seçmenin oy kullanacağını söyledi ve Londra’da yer alan 2A numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ergin gibi oyunu Olympia İş Merkezi’nde kullanan Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ise şöyle konuştu:

“Şu ana kadar aldığım bilgilere göre oy verme işlemleri hem Londra’da hem Edinburgh’da sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız huzurlu bir bayram sevinci yaşıyor.

“Seçim de bir demokrasi şöleni, bu yüzden bugün çifte bayram havasında geçiyor. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya ve oy vermeye çağırıyorum.

Londra Olympia İş Merkezi’nde 30, Edinburgh’da bir sandık kurulunda oy kullanılıyor ve Birleşik Krallık genelindeki oy verme işlemi bugünden başlayarak 19 Haziran’a kadar devam edecek. (Fotoğraflı)