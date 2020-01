Birleşik Krallık'ta muhafazakârlar çoğunluğu kaybetti

Son aylarda terör saldırılarıyla sarsılan Birleşik Krallık'ta dün gerçekleştirilen erken seçimlerin sonuçlarına göre iktidardaki Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakâr Parti 318 sandalyeyle birinci parti olmasına rağmen Meclis'te çoğunluğu kaybetti. Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi sandalye sayısını ciddi şekilde arttırdı. Sonuçlar, Brexit kararının nasıl uygulanacağı açısından oldukça önem taşıyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corby, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Başbakan May’i istifaya davet etti. Muhafazakâr Parti erken seçim öncesinde 326 milletvekiliyle tek başına iktidardaydı. 650 sandalyenin bulunduğu Avam Kamarası'nda iktidar olmak için 326 sandalye gerekiyor.

Theresa May : Yeni hükümeti ben kuracağım

İngiltere Muhafazakar Parti Başkanı Theresa May, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i ziyaretinin ardından, yeni hükümeti kendisinin kuracağını açıkladı.



Kraliçe'yi ziyaretinin ardından geldiği Downing Street 10 Numara'daki Başbakanlık Konutu önünde kısa bir açıklama yapan May, "Yeni hükümeti ben kuracağım" dedi.

Birleşik Krallık, Manchester ve Londra’daki terör saldırılarının gölgesinde dün erken seçime gitti. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta yaklaşık 47 milyon seçmen, Parlamento’nun alt kanadı 650 sandalyeli Avam Kamarası’na girecek isimleri belirlemek için oy kullandı.

Son yapılan güncellemelere göre, iktidardaki Muhafazakar Parti 318, ana muhalefetteki İşçi Partisi 261 milletvekili çıkardı. May liderliğindeki iktidar partisinin, az farkla da olsa tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişeceği tahmin edilse de hükümet kurmak için 326 milletvekilinin desteğinin bulunması gerekiyor. Bu sonuca göre Muhafazakarlar tek başına iktidar için gerekli rakama ulaşamıyor.

Corbyn oylarını arttırdı

İlk sonuçlara göre Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi sandalye sayısını ciddi şekilde artırarak 266 sandalyeye ulaşıyor. İngiliz basınına göre seçimlerin bu şekilde bitmesi halinde, İçişleri Bakanlığı'na İşçi Partisi'nden bir isim getirilebilir.

Sandık çıkış anketlerine göre İskoç Ulusal Partisi 21 koltuk kaybederek 35 milletvekiline ulaştı.

May'in kazanma ihtimali kalmadı

İngiliz Reuters haber ajansı, saat 07:51’de ‘acil’ koduyla geçtiği haberle, May’in şu anda itibarıyla çoğunluğu kazanma ihtimalinin bulunmadığını yazdı. Reuters, bu bilgiyi kısmi sonuçlara göre yaptığı hesaplamalara dayandırdı.

2014’teki İskoçya referandumunun arkasındaki isim olan İskoç Ulusal Partisi (SNP) eski lideri ve eski İskoçya başbakanı Alex Salmond, seçim bölgesi Gordon'da koltuğunu Muhafazakârlara kaptırdı.

İstifaya çağırdılar

İşçi Partisi lideri Jeremy Corby, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Başbakan May’i istifaya davet etti. Londra’da değerlendirmelerde bulunan Corbyn, “Bu seçim çağrısı, Başbakan’ın büyük bir çoğunluk kazanarak, gücünü ortaya koyması için yapıldı. Bu geceki sonuçlardan bir mesaj çıkarsa, bu şudur: Başbakan bir yetki almak istediği için bu seçimi istedi. Ve aldığı yetki, Muhafazakârların kaybolan sandalyeleri, kaybolan oyları, kaybolan desteği ve güveni oldu. Bunun gitmek için ve bu ülkenin tüm halkını hakkıyla temsil edecek bir hükümetin yolu açmak için yeterli olduğunu düşünüyorum

Başbakan Theresa May, İngiltere'nin güney doğusundaki seçim bölgesi Maidenhead'de yaptığı konuşmada ‘istikrar' vurgusu yaptı. May, “Şu anda bu ülkenin, her şeyden daha fazla ihtiyacı olan, bir istikrar süreci” dedi ve ekledi: “Eğer Muhafazakâr Parti sandalyelerin çoğunluğunu ve muhtemelen oyların çoğunu kazanırsa bu durumda üzerimize düşen görev, bu istikrar sürecini sağlamak olacaktır ve tam olarak yapacağımız budur”.

Hiçbir parti çıkamadı

Sandık çıkış anketi sonuçları, Birleşik Krallık’ta bir koalisyon veya azınlık hükümeti ihtimaline işaret ediyor. İngiliz basını, sandık çıkış anketlerinden çıkan sonucu, hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği parlamento için kullanılan İngilizce ‘hung parliament’ yani ‘askıda parlamento’ olarak dünyaya duyurdu.BBC, Sky ve ITV kanallarının ortaklaşa yayınladığı sandık çıkış anketine göre, ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) de seçimin kaybedenleri arasında. SNP’nin milletvekili sayısı 21 azalarak 35’e düşüyor. Liberal Demokrat Parti ise milletvekili sayısını 5 artırarak 13’e çıkarıyor. Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ankete göre milletvekili çıkaramıyor.

İşçi Partisi'nin etkili milletvekillerinden Emily Thornberry, Başbakan Theresa May'in istifa etmesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer bu sonuçlar doğruysa, May pozisyonunu gözden geçirmeli. Gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıkça başarısız oldu. Ülkeye her istediğini yapabileceği sandı ama biz ona 'Hayır' dedik" şeklinde konuştu.

İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon, ‘SNP’nin İskoçya’da seçimleri kazandığını ancak yardımcısı Angus Robertson’ın koltuğunu kaybetmesinden dolayı üzgün olduğunu’ söyledi.

Sturgeon seçimlerin Başbakan Theresa May için ‘felaket’ olduğunu belirtti.

İskoç lider, SNP’nin Muhafazakarlara alternatif olacak bir ilerici ittifakta rol oynayabileceğini ümit ettiğini ekledi.

Başbakan, gücünü arttırmak istiyordu

2015’teki son seçimlerde Muhafazakâr Parti, 331 sandalye ile çoğunluğu elde ederken, İşçi Partisi 232 koltuk kazanarak ikinci olmuştu. Geçen yılki referandumda “İngiltere’nin AB’den ayrılması” yönünde sürpriz kararın çıkmasının ardından Muhafazakâr Partili Başbakan David Cameron istifa etmiş, yerine May gelmişti. May, 2020’deki seçimleri öne alarak, geçen nisan ayında erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı. Başbakan, bu seçimle Avam Kamarası’ndaki çoğunluğunu artırarak AB ile yürütülecek ve hayli sancılı geçecek Brexit müzakerelerinde elini güçlendirmek istiyordu. May; İşçi Partisi, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Brexit sürecini parlamentoda zorlaştıracağını öne sürüyor.

2015 genel seçiminde oyların yüzde 36,9’unu alan Muhafazakar Parti 330 milletvekili çıkarırken, oyları yüzde 30,4’te kalan İşçi Partisi 232 milletvekili elde etmişti. UKIP yüzde 12,6 oyla 1, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,9 oyla 8, SNP yüzde 4,7 oyla 56 ve Yeşil Parti yüzde 3,8 oyla 1 milletvekilini parlamentoya sokabilmişti.