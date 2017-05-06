Birleşik Krallık’ta Muhafazakâr Parti, yerel seçimlerde son 40 yılın en büyük zaferini kazandı

Birleşik Krallık’taki kısmi yerel seçimlerde zafer iktidardaki Muhafazakar Parti’nin oldu. İngiltere, Galler ve İskoçya’nın bazı belediyelerinde yapılan seçimlerden gelen sonuçlarla Muhafazakar Parti, ülkede son 40 yıldır iktidar partileri arasında en büyük yerel seçim zaferini kazanmış oldu.

Bu sonuçları yorumlayan İskoçya Bölgesel Hükümet Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, “Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi’nin desteklerine baktığınızda birbirlerinin kopyası olduğunu görürsünüz. İşçi Partisi’nin oyları şimdi Muhafazakarlar’a kaydı. Yani Muhafazakarlar’a giden oy bizden değil, İşçi Partisi’nden. Bu seçimlere giderken hiçbir şeyi garanti görmüyoruz. Ancak yeni bir yarışın içine girerken oldukça pozitif hissetmeye hakkımın olduğunu düşünüyorum; özellikle de partimin bu seçimlerde açık ara daha fazla oy, koltuk ve belediye meclisi kazandığını göz önüne aldığımızda.”

Bu seçimlerde Muhafazakarlar yüzde 38, İşçi Partisi yüzde 27, Liberal Demokratlar yüzde 18 ve UKIP yüzde 5 civarında oy kazandı.

En büyük kayıp ise kalesi olarak görülen Glasgow Belediyesi de dahil 7 belediyenin yönetimini kaybeden İşçi Partisi’nin oldu.