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Dünya

Birleşik Krallık'ta kripto para yatırımcılarına mortgage yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık'taki mortgage sağlayıcıları kripto para yatırımları ile ev kredisi almak isteyenleri geri çeviriyor

16 Ocak 2018 13:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık\'taki mortgage sağlayıcıları kripto para yatırımları ile ev kredisi almak isteyenleri geri çeviriyor.
Birleşik Krallık genelinde kripto para yatırımcıları ev kredisi alımında güçlük yaşıyor. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yasal para karşılığına dönüştürmüş olmasına ve birikimlerindeki gelişmeleri izleyebilecekleri belgeler sunmalarına karşın, mortgage sağlayıcıları kripto para birimlerini içeren işlemleri kabul etmiyor.
Birleşik Krallık vatandaşlarının kripto para işlemleriyle elde edilen parayla kredi almasını engelleyen bir yasa bulunmamasına karşın, bazı yapı kooperatiflerinin aldığı bu karar kripto para yatırımcılarına ev kredisi alırken güçlük çıkartıyor.
İngiltere\'de yaşayan bir borsa işlemcisi Financial Times\'a verdiği röportajda şunları anlattı:
\"Ev kredisi almak için aradığım ilk mortgage sağlayıcısı bana kripto paranın ne olduğunu sordu ve sonra iletişime geçtiğim diğer iki sağlayıcı da kripto paraya \'el sürmeyeceklerini\' söyledi.
\"Kripto para yatırımı ile elde ettiğim paranın nereden geldiğini anlattığımda, mortgage sağlayıcıları konuyu anlamaya ya da yardım etmeye yanaşmadılar.
\"Araştırmalarım ilerde birçok insanın aynı ödeme şekliyle birçok mortgage sağlayıcısının kapısını çalacağını gösteriyor; ancak, mortgage sağlayıcılarının kripto para kullanımına hazır olduğunu düşünmüyorum.\"
Birleşik Krallık Yapı Toplulukları Derneği\'nin konuyla ilgili açıklamasında ise şöyle denildi:
\"Şu an kripto para kullanımı denetimi için bir denetleme bulunmuyor ve bu sebeple kripto para ile yapılan işlemler para aklamayı kolay hale getiriyor.
\"Ayrıca kripto para birimlerinin suçlular arasında oldukça yaygın olarak kullanılması da bu elektronik parayı tehlikeli bir hale getiriyor.\"

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