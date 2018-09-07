Birleşik Krallık'ta işverenler işe alımları hızlandırdılar

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık\'ta işverenler, istihdam artışını hızlandırdılar; Ağustos ayında işe alımlarda son beş ayın en hızlı artışı yaşandı.

İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu (REC) CEO\'su Nail Carbery, \"Avrupa Birliği\'nden (AB) net göçün Haziran 2016\'dan bu yana kayda değer şekilde düşüş göstermesine karşın, istihdam güçlü şekilde büyümeye ve işsizlik 1970\'lerden bu yana görülen en düşük düzeye doğru inmeyi sürdürdü\" dedi ve ekledi:

\"Ancak, AB ile gelecekteki ticari ilişkimizin nasıl şekillneceğini büyük bir soru işareti olmaya devam ettiği ortamda, istihdam piyasasının bu geleşimini ne kadar sürdürebileceği belirsiz.\"

REC verilerine göre, Ağustos ayında ücretlerde artış da son üç yılda görülen ikinci en yüksek düzeyde gerçekleşti.