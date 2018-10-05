Birleşik Krallık'ta iş gücü verimliliği arttı

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Birleşik Krallık\'ta iş gücü verimliliği 2018\'in 2. çeyreğinde büyüdü.

ONS\'un verilerine göre, bu dönemde birim başına işçilik maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.0 artarken, ilk çeyreğe göre artış yüzde 0.5 oldu.

İlk çeyrekte birim başına iş gücü maiyeti yıllık bazda yüzde 2.7 artmıştı. Bu yıl ikinci çeyrekte saat başına üretim de 2016 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı. Saat başına üretim ilk çeyreğe göre yüzde 0.5 ve yıllık bazda yüzde 1.4 yükseldi.